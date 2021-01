Elle poignarde son mari en découvrant des photos de lui avec une femme... qui s'avère être elle

Sa mémoire a flanché, mais pas ses coups de couteau. Au Mexique, une femme a récemment poignardé son mari après avoir découvert sur son téléphone portable des photos de lui en train de faire l'amour «avec une autre femme». Puis l'épouse jalouse a ensuite réalisé que la femme sur les images... était en fait elle-même.

Comme l'explique le site du journal local El Diario de Yucatan, relayé en Europe notamment par le Daily Mail dans un article mis en ligne lundi 25 janvier, la femme mise en cause, identifiée par la police comme étant Leonora R., a été arrêtée la semaine dernière.

Les forces de l'ordre étaient venues au domicile du couple après avoir été alertées par le voisinage qui suspectait des violences conjugales.

Apuñala a su esposo tras encontrarle fotos con “otra”; era ella de joven https://t.co/myVxCjk3Im #México pic.twitter.com/rzjbnWNXps — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) January 22, 2021

Sur place, les agents ont découvert que le mari de Leonora, un certain Juan N., avait été poignardé à plusieurs reprises et en divers endroits du corps, dont les jambes et les bras.

En demandant des explications pour tenter de comprendre un tel déchaînement de violences, les policiers ont ainsi appris que Leonora avait trouvé des photos intimes de Juan en train de prendre du bon temps avec une «inconnue».

Sauf que Juan n'a même pas eu le temps de s'expliquer, puisque Leonora a littéralement vu rouge, se saisissant d'un couteau pour le poignarder tout en l'insultant. D'après la police, Juan a finalement réussi à arracher le couteau des mains de sa femme pour lui demander de quelles photos et de quelle femme elle parlait.

Des photos prises il y a des années

Réalisant la terrible méprise, Juan a ensuite expliqué à Leonora que les photos incriminées étaient en fait des photos d'eux, prises il y a des années lorsqu'ils commençaient à peine à se fréquenter. Concrètement, Leonora ne se serait pas reconnue tout de suite, car les années ont passé et la femme sur les photos était bien plus jeune, plus mince et maquillée.

Leonora lui alors demandé comment ces photos se sont retrouvées dans son téléphone, sachant qu'à l'époque il n'y avait pas de smartphones. Juan a expliqué qu'il avait tout simplement retrouvé récemment les images de la discorde dans un ancien e-mail et, qu'en souvenir du bon vieux temps, il les avait sauvegardées sur son portable.

Une explication qui a enfin convaincu Leonora mais pas attendri la police. Pour avoir poignardé son mari, elle a ainsi été immédiatement placée en détention et devra rester derrière les barreaux dans l'attente de son procès, dont la date n'a pas encore été fixée. Quant à Juan, il a été soigné à l'hôpital mais fort heureusement pour lui, il devrait se rétablir complètement.

