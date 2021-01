Christina Ricci raconte avoir vécu l’enfer pendant le confinement : «mon mari m’a battue»

Christina Ricci a obtenu une ordonnance restrictive à l’encontre de son mari qu’elle accuse de violences physiques et psychologiques. L’actrice raconte que six mois après avoir demandé le divorce, son calvaire a perduré à cause du confinement.

Christina Ricci avait demandé cette ordonnance de protection auprès du tribunal de Los Angeles le 19 janvier dernier. Dans sa déposition relayée par les sites People et TMZ, la comédienne a détaillé les violences qu’elle aurait subies dès 2013, soit la première année de son union avec James Heerdegen. Le machiniste, qu’elle avait rencontré sur le tournage du film Pan Am, aurait commencé ses abus alors qu’elle était enceinte de leur fils. Lors de vacances organisées quelques mois après la naissance de Freddie, Heerdegen l’aurait menacée de mort. « Cette nuit-là, j'ai caché tous les couteaux de la cuisine. J'ai eu peur pour ma vie, pour la vie de notre fils. J'ai dormi dans une chambre à part avec Freddie et j'avais fermé la porte à clé», a-t-elle déclaré. «Il me disait que la seule façon pour lui de se sentir désolé pour moi serait que je me retrouve un jour démembrée en petits morceaux ».

Christina Ricci a aussi rapporté une violente dispute survenue en décembre 2019. L’actrice explique que c’est à la suite de cette altercation qu’elle a pris la décision de demander le divorce. Mais le cours de la procédure, officiellement entamé en juin, a été contrarié par les mesures de confinement prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

L’interprète de Mercredi dans La Famille Adams raconte que son mari a dès lors concentré tous ses efforts à la punir et à la terroriser 24h/24. « J’avais peur de m’endormir le soir », a-t-elle confié. Le 2 juin 2020, Heerdegen l’aurait pourchassée dans la maison et à l’extérieur pendant qu’elle essayait d’appeler les secours. «Il a attrapé mes poignets et mes mains, m'a traîné et a jeté mon corps dans le brasero que nous avons dans le jardin», a-t-elle écrit, joignant des photos de blessures que le site TMZ a mises en ligne. «J'ai subi des coupures, des ecchymoses et des douleurs à la hanche, qui me fait encore mal aujourd'hui. ». Le 25 juin, toujours en confinement, il l’aurait une nouvelle fois poursuivie dans toute la maison, en lui hurlant dessus, en lui crachant dessus et en lui jetant du café et une chaise sur elle, tout cela en présence de leur fils.

Le tribunal de Los Angeles a décidé de condamner James Heerdegen à ne plus approcher ni l’actrice, ni leur fils, ni leur chien. TMZ ajoute que Christina Ricci a aussi confié au tribunal ses craintes de voir Heerdegen dévoiler des vidéos intimes dans le but de l’humilier. De son côté, le machiniste nie en bloc les faits qui lui sont reprochés.