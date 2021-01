Investiture de Joe Biden : Kamala Harris escortée par un héros de l'assaut du Capitole

Il y a deux semaines, il était en première ligne face aux insurgés du Capitole à Washington. Ce mercredi, Eugene Goodman, érigé en héros pour avoir détourné les assaillants du Sénat, fait partie de l'équipe de sécurité qui escorte la nouvelle vice-présidente américaine Kamala Harris pour la cérémonie d'investiture de Joe Biden.

Depuis son geste héroïque, cet officier de police noir du Capitole a été promu sergeant d'arme adjoint du Sénat par intérim. Un poste de numéro 2 de la sécurité du Sénat qui lui vaut d'accompagner Kamala Harris lors de cette cérémonie officielle devant le Capitole.

Le 6 janvier dernier, Eugene Goodman s'était retrouvé seul face à une foule de manifestants trumpistes en colère, parvenus à pénétrer dans le batiment du Congrès. Tentant de ralentir leur avancée, il avait été contraint de reculer et de fuir par les escaliers.

Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK

