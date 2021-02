Amazon : Jeff Bezos va céder sa place de directeur général

Passation de pouvoir en vue chez Amazon. Jeff Bezos, l’emblématique PDG-fondateur de la firme, a annoncé mardi 2 février dans un mail à ses salariés qu’il allait céder cette année sa place de directeur général.

Jeff Bezos, qui restera toutefois président du conseil d’administration, passera les rênes d’Amazon au troisième trimestre à Andy Jassy, son actuel bras droit. «Je resterai engagé dans les grandes décisions d’Amazon», écrit-il d’ailleurs.

Car s’il cède sa place de directeur général, Jeff Bezos ne compte pas prendre sa retraite. Outre le conseil d’administration du géant du e-commerce, le milliardaire compte se concentrer sur les autres activités du groupe, le côté philanthropique avec Day One Fund et le Earth Fund, sa société aérospatiale Blue Origin et la presse avec le quotidien Washington Post.

«Le moment idéal»

«Amazon n’a jamais été aussi inventive, c’est donc un moment idéal pour cette transition», souligne Jeff Bezos. Et pour cause. Si la crise du coronavirus a été terrible pour de nombreuses entreprises, Amazon a su tirer profit de la situation. En 2020, le géant a en effet généré plus de 386 milliards de dollars de chiffre d’affaires, pour un bénéfice net de 21,3 milliards, soit près du double de 2019. A ce jour, Amazon vaut plus de 1.600 milliards de dollars en Bourse.

