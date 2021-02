États-Unis : elle se défenestre pour échapper à son compagnon qui la séquestrait

Retenue captive pendant une semaine dans un logement de l’État du Massachusetts, une femme a sauté du deuxième étage d'un immeuble ce mercredi pour tenter de s’en sortir.

Après s’être défenestrée, elle a eu le temps de crier à l’aide, ce qui a alerté les voisins, comme le relate le New York Post. Vite rattrapée par son petit-ami, un homme de 32 ans, elle a été ramenée dans l’appartement de force, traînée et baillonée.

Les policiers de la ville de Quincy, située à 15 kilomètres de Boston, ont été prévenus par le voisinage, qui grâce aux appels aux secours de la femme, a pu indiquer le lieu exact où elle était retenue captive. «Ils ont fait exactement ce que nous espérions : ils ont contacté le 9-1-1 et ont observé depuis un endroit sûr […] Ils ont pu nous fournir les informations nécessaires pour localiser rapidement la victime.»

«Se débarrasser» de l’enfant

Les policiers arrivés sur place ont forcé la porte de l’appartement et ont retrouvé la femme inconsciente mais vivante, présentant des difficultés à respirer et des marques au niveau du cou. Elle a immédiatement été transportée au centre médical de Boston.

Et c’est donc l’enquête qui a permis de se rendre compte qu’elle a au total été séquestrée pendant une semaine, sans plus de détails pour respecter la vie privée de la victime. On apprendra par la suite que tout serait parti de l’annonce de la grossesse de cette femme, qui n’était apparemment pas sûre de pouvoir subvenir aux besoins de cet enfant.

L’homme est ensuite devenu paranoïaque, et lui a dit qu'elle «ne pouvait pas partir» et devait «se débarrasser» de l'enfant à naître. Il a été mis en examen jeudi pour enlèvement et tentative de meurtre. Un juge a ordonné sa mise en détention immédiate.

