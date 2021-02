Syrie : le corps d'un archéologue décapité par Daesh retrouvé

Le corps de l’archéologue syrien Khaled al-Asaad, décapité à Palmyre (Syrie) en 2015 par Daesh, aurait été retrouvé par les autorités syriennes.

Âgé de 82 ans au moment de sa mort, le Syrien a été décapité par le groupe Daesh car il n’avait pas voulu révéler l’emplacement de précieux objets cachés dans la ville de Palmyre, a rapporté la BBC.

Selon le média britannique, son corps aurait été retrouvé à Kahloul, à l’est de Palmyre. Des tests ADN sont en cours pour confirmer son identité.

Responsable des antiquités de Palmyre jusqu’en 2003, il avait décidé de s'installer dans la ville classée dans le patrimoine mondial de l'Unesco afin de poursuivre ses recherches. A l’arrivée de Daesh, il avait choisi de ne pas quitter la ville à laquelle il a consacré cinquante ans de sa vie.

Il avait refuser de coopérer avec Daesh

Il a ensuite été détenu par le groupe terroriste, qui l’a interrogé sur les emplacements d’objets cachés dans la ville. Son refus de coopérer avait entraîné sa mise à mort sur une place de Palmyre, en août 2015.

Dans les semaines qui ont suivi son exécution, Daesh avait notamment détruit des parties de la ville qui dataient des Ier et IIe siècles.

Après avoir autoproclamé en 2014 un «califat» à cheval sur la Syrie et l'Irak, Daesh a enchaîné les défaites dans les deux pays avant de s'écrouler en mars 2019 en Syrie.

Le conflit syrien, déclenché en mars 2011 par la répression de manifestations prodémocratie, s'est complexifié au fil des ans avec l'implication d'une multitude de factions armées et de puissances étrangères et la montée en puissance des jihadistes. La guerre a fait plus de 387.000 morts.

Dans un rapport publié en février, l'ONU a mis en garde contre une résurgence de Daesh en Syrie et en Irak voisin.

