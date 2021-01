«Mossoul» : des acteurs du film menacés de mort par Daesh

Sorti sur Netflix fin novembre, le film «Mossoul» raconte l'histoire vraie d'une unité d'intervention traquant les derniers combattants jihadistes pour libérer la ville irakienne de l'emprise de Daesh. Cette plongée dans la lutte contre l'organisation terroriste n'a visiblement pas plu à certains de ses sympathisants, qui ont envoyé des menaces de mort aux deux acteurs principaux du film.

L'acteur irakien Suhail Dabbach, qui joue le Major Jasem, commandant de cette unité des forces spéciales irakiennes (SWAT), a raconté au média américain Deadline avoir reçu beaucoup de contenus liés à Daesh lorsqu'il a fait la promotion de la sortie du film sur les réseaux sociaux.

Ces internautes, encore fidèles au groupe jihadiste malgré l'élimination en mars 2019 de son «califat» en Syrie et en Irak, lui ont envoyé «beaucoup de vidéos et d'insultes», a-t-il relaté. «Ils disaient : "Maintenant on te connaît, et tu dois faire attention. Chaque jour, touche ta tête pour t'assurer qu'elle est toujours là. On sait où tu vis et on va te retrouver."»

La famille de l'acteur irakien de 55 ans a reçu des menaces similaires, tout comme son partenaire à l'écran Adam Bessa, un jeune acteur franco-tunisien qui incarne Kawa, le policier recruté pour intégrer l'unité d'intervention. Sa page Instagram a été effacée et il a reçu des menaces sur WhatsApp, rapporte Deadline.

Des intimidations prises au sérieux par la production du film et par Netflix, qui ont engagé des équipes de sécurité pour protéger les acteurs. «Ce fut certainement une expérience troublante pour les acteurs», a déclaré Joe Russo, coproducteur du film, à Deadline. «Ce n’est jamais un sentiment confortable de voir votre vie privée violée, et il est terrifiant de recevoir des menaces de mort de sources anonymes. Nous pensons que cela a été géré de manière experte par Netflix et par notre propre équipe de sécurité», a-t-il ajouté.