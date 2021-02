Belgique : deux enfants tués dans une course-poursuite, le chauffard en fuite serait français

Deux enfants ont perdu la vie, samedi 13 février, sur la route express (RN58) Mouscron-Dottignies, en Belgique. La voiture dans laquelle se trouvaient les petites victimes a violemment heurté un poteau d'éclairage. Le conducteur était engagé dans une course-poursuite avec un autre véhicule, immatriculé en France.

Louhan, 8 ans, et Leyla, 4 ans étaient en voiture avec leur beau-père, qui a été admis à l'hôpital de Courtrai, grièvement blessé. L'hypothèse d'une course-poursuite entre deux véhicules a été rapidement soumise par un témoin, puis confirmée par Julie Baiwy, substitut du procureur du roi auprès du parquet de Mons, dont les propos sont rapportés par le média belge Sud info.

Deux enfants âgés de 4 et de 8 ans perdent la vie dans un accident à Mouscron: le véhicule de leur beau-père était engagé dans une course-poursuite… https://t.co/d5xbYzNFTz — Sudpresse (@sudpresseonline) February 13, 2021

«Il y a eu un premier accident entre deux voitures, puis une altercation entre les deux conducteurs sur le parking d'une grande surface à Dottignies. Suite à cette rixe, une course-poursuite s'est engagée entre les deux chauffeurs».

A bord de sa voiture, le beau-père des enfants aurait voulu dépasser l'autre véhicule, une Polo immatriculée en France. Le second conducteur a alors donné un violent «coup de volant» qui a conduit l'Opel Astra des victimes à «faire un écart» et à percuter un poteau d'éclairage.

Le choc a été principalement absorbé par l'arrière de la voiture, tuant Louhan et Leyla sur le coup. Le conducteur de la Polo a pris la fuite et est «activement recherché de part et d'autre de la frontière», selon Julie Baiwy, qui précise qu'«une instruction a été ouverte pour entrave méchante à la circulation et homicide involontaire».

A voir aussi