Ebola : La Guinée annonce la résurgence de l’épidémie, avec quatre malades décédés

Il n’y avait plus eu de cas d’Ebola en Guinée depuis 2016. Pourtant, ce samedi 13 février, le ministère de la Santé a annoncé les décès de quatre personnes de la fièvre hémorragique dans la ville de Gouéké.

Une première victime, une infirmière de la ville, avait contracté la maladie vers la fin du mois de janvier, et est décédée «entre le 27 et le 28 janvier et a été inhumée le 1er février à Gouéké», a déclaré l’Agence nationale de sécurité sanitaire. Parmi les personnes présentes à son enterrement, huit ont développé des symptômes de la maladie (diarrhées, nausées, vomissements, saignements), et trois sont décédées. Les résultats d’analyse des prélèvements ont bien indiqué la présence du virus Ébola chez ces malades.

Selon le site d’information Guinéenews, les cinq autres personnes présentant des symptômes ont été mises à l’isolement au Centre de Traitement des Epidémie de Nzérékoré, et une a été isolée à Conakry. Les autorités sanitaires procèdent en ce moment au traçage des cas contact pour les isoler.

Le virus circule encore dans plusieurs pays d'Afrique

«Je suis inquiet en tant qu'humain, mais je reste serein car on a géré la première épidémie et la vaccination est possible», a déclaré à l’AFP le ministre de la Santé Rémy Lamah. Il existe en effet deux vaccins préventifs, qui empêchent de contracter la maladie, mais il n’existe cependant pas de traitement pour soigner les personnes déjà infectées.

Les autorités indiquent qu’il n’y avait plus eu de cas d’Ebola en Guinée depuis 2016. Cependant, le virus a continué de se propager dans certains pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l’Ouest. Alors que la République démocratique du Congo (RDC) avait annoncé la fin de sa onzième épidémie d’Ebola en novembre dernier, un nouveau cas y a été détecté il y a quelques jours. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a d’ailleurs envoyé une équipe d’épidémiologistes en RDC pour tracer les cas contact, dont 70 ont déjà été identifiés, selon l'organisation.

A new #Ebola case has been detected in #Butembo #DRC, one of the epicentres of the previous outbreak in eastern DRC. @WHO epidemiologists are on ground supporting @MinSanteRDC's investigation. More than 70 contacts have already been tracked.





➡️https://t.co/KWVYSTbb4o pic.twitter.com/G83sxyk5bz — WHO African Region (@WHOAFRO) February 7, 2021

Le directeur général de l’OMS a aussi déclaré suivre de près la résurgence de l’épidémie en Guinée «L’OMS a été informé de deux cas suspects d’Ebola en Guinée-Conakry. Tests de confirmation en cours. L’OMS et son bureau local soutiennent les efforts de préparation et d’intervention», a-t-il assuré sur son compte Twitter.

.@WHO has been informed of two suspected cases of Ebola in Guinea-Conakry. Confirmatory testing underway. @WHOAFRO and WHO country office supporting readiness and response efforts. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 13, 2021

