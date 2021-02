Inde : Pourquoi Greta Thunberg est-elle accusée de conspirer contre le gouvernement ?

La tension est palpable entre le gouvernement indien et la jeune militante écologiste Greta Thunberg. Cette dernière a apporté son soutien via les réseaux sociaux aux agriculteurs indiens, qui manifestent depuis plusieurs semaines dans le pays contre une nouvelle réforme agricole. Des appels à la manifestation que les autorités tentent d’étouffer.

La pression est montée d’un cran, ce samedi 13 février, avec l’arrestation d’une jeune activiste indienne de 21 ans, Disha Ravi, pour avoir partagé un «guide» pour manifester, publié par Greta Thunberg sur les réseaux sociaux, et pour avoir participé à la «conspiration internationale contre le gouvernement indien», rapporte le Financial Times. Cette représentante du mouvement «Friday for Future» en Inde a été interrogée par la police sur des allégations de sédition.

En effet, le 1er février dernier, Greta Thunberg twittait «nous sommes solidaires avec la manifestation des agriculteurs en Inde», en partageant un reportage de CNN sur le sujet. Le lendemain, elle a complété ce tweet en diffusant un document, une sorte de «guide» pour tous ceux qui souhaiteraient soutenir l’action de ces agriculteurs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le terrain. Ce document propose notamment de diffuser au maximum le hashtag #FarmersProtest, ou encore d’organiser des rassemblements près des ambassades indiennes à travers le monde.

Le gouvernement indien contre les réseaux sociaux

Peu après la publication de ce document et l’émergence du hashtag sur Twitter, le ministère des Affaires extérieures et publié un communiqué dans lequel il pointe du doigt la mobilisation induite par Greta Thunberg : «Avant de se précipiter pour faire des commentaires sur ces questions, il faut que les faits soient vérifiés et qu'une bonne compréhension de ces questions soit faite. La tentation des hashtags et commentaires sensationnalistes sur les réseaux sociaux, surtout lorsqu'ils sont utilisés par des célébrités et autres, n'est ni juste ni responsable», a ainsi déclaré le ministère. Pour rappel, la chanteuse Rihanna avait elle aussi soutenu le mouvement sur Twitter.

La réforme, votée en septembre dernier et à la source de cette affaire, prévoit la libéralisation des marchés agricoles. Alors qu’aujourd’hui, les agriculteurs vendent leurs marchandises sur les marchés d’État, où les prix sont garantis, le gouvernement souhaite libéraliser ces marchés pour permettre aux agriculteurs de vendre où ils le souhaitent et à qui ils le souhaitent, et donc ne plus se limiter aux frontières des États. Cependant, ces derniers craignent une concurrence trop forte avec les géants de l’industrie agroalimentaire.

Face à la vague de protestation grandissante, que ce soit dans les rues ou sur les réseaux sociaux, New Delhi a aussi engagé des démarches auprès de Twitter pour tenter de suspendre certains comptes, qui chercheraient à «semer le trouble» selon les autorités. Cependant, selon l'AFP, le réseau social a refusé de répondre à certaines des demandes du gouvernement indien.

