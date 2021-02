Affaire Epstein : Ghislaine Maxwell victime de «violences» lors d’une fouille en prison

Ghislaine Maxwell, ancienne complice et compagne de Jeffrey Epstein, est incarcérée depuis juillet dernier dans une prison fédérale de New York, aux Etats-Unis, soupçonnée d’avoir recruté des adolescentes pour le milliardaire. Elle dénonce aujourd’hui des violences subies pendant son incarcération.

Par la voix de son avocate, Bobbi Sternheim, Ghislaine Maxwell indique avoir été victime de violences de la part d’un groupe de gardiens du centre de détention, lors d’une fouille corporelle. Elle ne donne pas d’autres détails concernant ces agressions. L’avocate indique toutefois que sa cliente a sommé les gardiens d’arrêter, et leur a indiqué qu’elle comptait rapporter ces faits.

Selon son récit, les gardiens l’auraient alors menacée de «sanctions disciplinaires», et en guise de représailles, une semaine plus tard, ils l’auraient contrainte à nettoyer une douche de la prison, «de la désinfecter et d'en frotter les murs avec un balai.» L’avocate a donc écrit au juge fédéral de Manhattan pour dénoncer ces abus.

De mauvaises conditions de détention

Bobbi Sternheim a aussi dénoncé, une fois de plus, les conditions d’incarcération de sa cliente. Elle affirme qu'elle perd du poids à vue d’œil, à cause du peu de nourriture qui lui est donné, et perd aussi ses cheveux. Elle déplore le nombre de fouilles corporelles que doit subir Ghislaine Maxwell – plus de 1.400 en 7 mois, selon Associated Press – et le fait qu’une lumière balaie le plafond de sa cellule tous les quarts d’heure en permanence, même la nuit.

Ces mesures ont été prises, selon la Justice, pour éviter tout risque de suicide. En effet Jeffrey Epstein, son ancien compagnon, arrêté pour trafic sexuel de mineurs, et qui encourrait la peine de prison à perpétuité, s’était donné la mort par pendaison dans sa cellule d’une autre prison new-yorkaise en août 2019.

Ghislaine Maxwell a été arrêtée en juillet 2020, et sa demande de remise en liberté a été rejetée, par crainte qu’elle ne parte en cavale. Son procès doit avoir lieu en juillet prochain, et elle risque elle aussi la prison à perpétuité, notamment pour trafic sexuel de mineurs et incitation à la prostitution.

