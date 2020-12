Affaire Epstein : Le prince Andrew se mure dans le silence alors que son alibi se fragilise

Le scandale est loin d'être terminé. Le prince Andrew continue d'affirmer qu'il n'a jamais eu de rapports sexuels avec Virginia Roberts. Une thèse fragilisée par deux nouvelles enquêtes du Daily Mail, publiées le 11 et 13 décembre.

La première revient sur les événements du 10 mars 2001. Virginia Roberts, 17 ans à l'époque, accuse le prince Andrew d'avoir eu une relation sexuelle avec elle ce jour-là. Le deuxième fils d'Elisabeth II a toujours nié. Il a expliqué, dans une interview à la BBC donnée l'an dernier, qu'il avait ce 10 mars emmené sa fille Beatrice à une fête dans le Surrey. Il aurait ensuite passé la journée avec ses enfants.

Problème : la princesse Beatrice n'a «aucun souvenir de l'événement», selon une source. D'autant plus troublant que la famille ayant organisé la fête a confié au Daily Mail ne pas vraiment se souvenir de la présence d'Andrew. Il n'existe pas non plus de photos du rassemblement.

La deuxième enquête du Daily Mail enfonce encore un peu le clou. Le prince Andrew avait affirmé - toujours dans son interview à la BBC - ne pas avoir séjourné dans la maison new yorkaise du financier Jeffrey Epstein en avril 2001. «Je ne suis pas resté là-bas. J'ai peut-être visité, mais non, non, je ne suis pas resté», avait-il déclaré... ou menti.

Car d'après le tabloïd britannique, le prince Andrew a bel et bien passé la première nuit de son séjour aux Etats-Unis chez Jeffrey Epstein, en avril 2001. Le Daily Mail insiste cependant sur le fait que d'après les registres, ni Jeffrey Epstein, ni Virginia Roberts, ni Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, n'étaient présents cette nuit là.

Le prince Andrew silencieux

Face à ces accusations, le fils d'Elisabeth II n'a pas souhaité faire de commentaires. «Nous ne dirons rien du tout», a déclaré sa porte-parole. Lorsqu'un journaliste a fait remarquer que les britanniques pouvaient interpréter le silence d'Andrew comme une approbation, la porte-parole a répliqué : «Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ce n'est pas un commentaire».

Aucune mention n'a été faite d'une éventuelle action en justice contre le Daily Mail. Pour l'instant, le prince Andrew reste accusé par Virginia Roberts d'avoir eu par trois fois des relations sexuelles avec elle entre 1999 et 2002.

Ces rapports auraient été encouragés par Jeffrey Epstein, délinquant sexuel connu pour avoir abusé sexuellement, violé et prostitué des dizaines de filles mineures, dont Virginia Roberts. Il les aurait également «proposées» à des personnalités de son entourage comme le prince Andrew.

Lors du suicide de Jeffrey Epstein en prison, à l'été 2019, le prince Andrew s'est retrouvé dans la tourmente. Dans son interview accordée à la BBC, il a dit regretter que Jeffrey Epstein se soit conduit de manière «inconvenante» (selon ses propos). Mais pas son amitié avec lui.