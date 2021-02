Un Européen sur quatre dit avoir des sentiments négatifs envers les musulmans

Les opinions négatives envers les musulmans et les immigrés sont largement répandues dans toute l'Europe, selon une important sondage mené dans huit pays européens.

Le sondage, mené auprès de 12.000 personnes originaires de Suède, de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni, de Hongrie, de Pologne, des Pays-Bas et d'Italie a révélé une méfiance généralisée à l'égard des autorités. Cette enquête a été commandée dans le cadre d'un rapport sur la propagation des opinions anti-minoritaires et de l'extrémisme d'extrême droite pendant la pandémie.

Les chercheurs ont trouvé différents niveaux de soutien envers une thèse complotiste appelée la «théorie du grand remplacement», qui suggère que les élites encouragent l'immigration pour affaiblir l'Europe.

Alors qu'au Royaume-Uni, seulement 16% ont déclaré qu'ils soutenaient la théorie du complot, en Italie, 39% ont déclaré que c'était certainement ou probablement vrai. En Hongrie, 40% des personnes interrogées ont déclaré que le complot était certainement ou probablement vrai, rapporte Vice.

Les théories du complot gagnent en popularité en Europe

«Alors que la pandémie de coronavirus a balayé l'Europe, nous avons vu certains groupes radicaux et d'extrême droite prospérer», a déclaré Nick Lowles, PDG de Hope not Hate, qui a co-publié le rapport au côté d'autres groupes anti-extrémistes Expo et Fondation Amadeu Antonio.

«Au niveau européen, il est clair que les théories du complot, dont beaucoup ont des racines antisémites, gagnent en popularité et qu'un nationalisme racial croissant accompagne l'augmentation continue de la terreur d'extrême droite. Les idéologies haineuses sont internationalisées comme jamais auparavant, et la résistance doit donc l'être aussi», a-t-il déclaré.

La Hongrie a toujours eu les opinions les plus hostiles envers les minorités des pays étudiés. Le rapport a révélé que 60% avaient des opinions très ou assez négatives envers les immigrants, et 54% ressentaient la même chose envers les musulmans, bien que la population musulmane du pays soit minuscule, environ 0,4% de la population totale.

Dirigé par le parti d'extrême droite Fidesz, le pays a fait la une des journaux pour ses opinions de droite. En décembre, le gouvernement hongrois a voté une loi anti-LGBTQ interdisant aux couples homosexuels d'adopter, et une récente répression des organisations de médias indépendantes a inquiété les experts de la liberté de la presse.

Le Royaume-Uni avait le sentiment anti-immigrants et musulmans le plus bas parmi les pays étudiés selon le rapport, mais la proportion de personnes ayant des sentiments négatifs envers les migrants (30%) et les musulmans (26%) était encore importante.

L'immigration était considérée comme l'une des quatre principales préoccupations des personnes venant de France, d'Allemagne, d'Italie, des Pays-Bas et de Suède.

L'Italie avait le plus haut niveau de désenchantement politique, à 79% - susceptible d'être influencé par le chaos politique récent après l'effondrement du gouvernement - au côté de la France, avec 67% estimant que le système est partiellement ou totalement brisé. 58% des personnes interrogées au Royaume-Uni ont estimé que le système était partiellement ou totalement défectueux. Seuls 6% des Britanniques ont estimé que le système politique fonctionnait particulièrement bien.

Daniel Poohl, PDG de Sweden's Expo, a déclaré : «Ce rapport montre que la menace contre la démocratie telle que nous la connaissons est en train de changer de forme et de stratégie. L'extrême droite d'aujourd'hui est un mouvement transnational qui organise ses partisans par le biais de réseaux plutôt que d'organisations démodées. Si nous voulons le comprendre, nous devons penser au-delà des partis politiques, des organisations formelles et même des frontières nationales. Ce rapport est une première étape pour y parvenir.»





Le sondage a cependant révélé que les gens dans plusieurs des pays étudiés se sentaient positifs à l'égard des manifestations Black Lives Matter. Une majorité en Allemagne (52%), en Suède (51%) et au Royaume-Uni (51%) ont déclaré soutenir le mouvement.

