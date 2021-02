Il devient prioritaire à la vaccination à cause d'une incroyable erreur sur sa taille qui le classe parmi les obèses

Une bévue de taille. Un journaliste britannique, âgé d’une trentaine d’années et en bonne santé, a reçu une convocation pour se faire vacciner en priorité contre le Covid-19 en raison d’une incroyable erreur dans son dossier médical, le classant ainsi parmi les personnes obèses.

Liam Thorp, 32 ans, explique sur son compte Twitter avoir reçu un sms concernant son rendez-vous pour recevoir la première injection. Ne comprenant pas en quoi son cas est prioritaire, il s’est alors renseigné auprès de son médecin.

Après quelques vérifications, celui-ci s'est aperçu que sa taille a en réalité été mal enregistrée. Dans son dossier médical, il est en effet indiqué qu’il mesure 6,2 cm, au lieu de 6 pieds 2 pouces, ce qui correspond à 1m88.

Résultat, son indice de masse corporelle (IMC), un indicateur permettant d'évaluer la corpulence d'un individu et donc les éventuels risques pour sa santé, est monté jusqu'à… 28.000.

En sachant que chez l’adulte, on parle d'obésité quand l’IMC, qui correspond au poids divisé par le carré de la taille (exprimé en kg/m2), est égal ou supérieur à 30, et d'obésité morbide quand il dépasse 40.

Avec un tel IMC, qui de surcroît ne peut pas exister, le journaliste a sans surprise été automatiquement enregistré dans la catégorie des personnes dites «à risque».

«J’ai pris quelques kilos pendant le confinement, mais quand même pas autant», a plaisanté le trentenaire, qui a bien évidemment contacté le service concerné pour annuler le rendez-vous et signaler l’erreur.

I mean I’ve put on a few pounds in lockdown but not that many

— Liam Thorp (@LiamThorpECHO) February 17, 2021