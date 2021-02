Le suprémacisme blanc est une menace mondiale, avertit l'ONU

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti lundi sur les risques portés par le suprémacisme blanc et les mouvements néo-nazis qui deviennent «une menace transnationale».

Dans un message vidéo pré-enregistré, à l'occasion de l'ouverture de la 46e session du Conseil des Droits de l’Homme, qui pour la première fois de son histoire se déroulera entièrement en ligne, le secrétaire a appelé à se méfier de ces groupes motivés par la haine qui ont profité de la pandémie pour se renforcer.

Pour lui, «la suprématie blanche et les mouvements néo-nazis sont plus que des menaces terroristes nationales» et sont donc un danger international qui représente «la première menace à la sécurité intérieure dans plusieurs pays», a rapporté Reuters. Il n’a cependant pas mentionné les États en question.

The rot of racism eats away at institutions, social structures & everyday life — often invisibly & insidiously.



I welcome the new awakening in the global fight for racial justice, a surge of resistance against being reduced or ignored — often led by women & young people.

— António Guterres (@antonioguterres) February 22, 2021