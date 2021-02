Vidéo : la Nasa dévoile les images de l'atterrissage du rover Perseverance sur Mars et diffuse du son martien

Une séquence extraordinaire. La Nasa a dévoilé ce lundi une spectaculaire vidéo de l'atterrissage de son rover Perseverance sur la planète Mars, quatre jours après son arrivée sur la Planète rouge. L’agence spatiale a aussi diffusé du son martien enregistré par des micros.

Longue d'un peu plus de trois minutes, la vidéo dévoile les images de plusieurs caméras installées à différents endroits sur le module, après son entrée dans l'atmosphère martienne : l'une montre le déploiement du parachute supersonique, une autre, située sous le rover, le sol martien qui se rapproche, et deux autres vues montrent le rover peu à peu déposé au sol, suspendu par trois câbles.

A little rocking, a little engine throttling, and a gentle lowering to the ground. @NASAJPL Entry, Descent, and Landing lead explains what @NASAPersevere saw as she touched down on the surface of Mars: pic.twitter.com/gc7NdC0od2

— NASA (@NASA) February 22, 2021