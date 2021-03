DIRECT - Coronavirus : faut-il craindre une flambée du nombre de cas ?

Depuis ce vendredi 18h, Nice et Dunkerque sont reconfinés pour l'ensemble du week-end. 20 départements font par ailleurs l'objet d'une «surveillance renforcée» face à la progression du coronavirus, et notamment des variants. Suivez toute l'actualité sur l'évolution de la crise sanitaire.

08h22

L'adhésion de la population au vaccin contre le Covid-19 est en hausse dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni, les Etats-Unis ou même la très sceptique France, selon une étude internationale publiée lundi par le cabinet Kekst CNC.

L'étude conduite dans six pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Etats-Unis et Suède) montre partout une nette tendance à la hausse par rapport à fin 2020. Ainsi, en France, 59% des sondés se disent prêts à recevoir un vaccin ou l'ont déjà fait contre seulement 40% en décembre dernier. La hausse est encore plus spectaculaire en Suède, avec 76% de réponses favorables à cette question contre 51% en septembre 2020. C'est au Royaume-Uni que le taux d'adhésion est le plus fort, avec 89%, au lieu de 65% en septembre dernier.

07h04

Des milliers de flâneurs qui ont envahi les bords de Seine dimanche à Paris. Beaucoup appliquent le même mot d'ordre : "profiter une dernière fois", avant le nouveau tour de vis sanitaire qu'ils croient inévitable.

Une explosion de cas de Covid est-elle ineluctable ce mois-ci ? Le Covid-19 et ses variants gagnent inexorablement du terrain en France, si bien que le Premier ministre Jean Castex a demandĂ© aux 20 dĂ©partements oĂą l'Ă©pidĂ©mie menace de flamber de renforcer les contrĂ´les, voire d'envisager d'autres mesures. D'Ă©ventuelles nouvelles restrictions Ă Paris et en Ile-de-France seront au coeur de rĂ©unions prĂ©vues lundi. La Mairie de la capitale avait semĂ© le trouble, vendredi, en rĂ©clamant un confinement de trois semaines.Â

07h02

La détection de 13 cas de variant sud-africain du coronavirus à Chambourcy a contraint les autorités à y accentuer les mesures sanitaires. Les écoles primaires et le collège de cette ville de moins de 6.000 habitants, à l’ouest de Paris dans les Yvelines, ne rouvriront pas ce lundi.

06h30

L'Allemagne va restreindre les passages à sa frontière en provenance de France après avoir classé le département de Moselle en zone Covid à haut risque, mais renonce à la quasi-fermeture imposée à la République tchèque et l'Autriche.

"Le département français de Moselle sera considéré à partir du 2 mars à 00H00 comme zone affectée par les variants" du virus du Covid-19, soit la catégorie la plus élevée dans l'échelle de risque en Allemagne pour le coronavirus, qui en compte trois, a indiqué dimanche le ministère de la Santé. En conséquence, à partir de cette date les personnes entrant sur le territoire allemand "devront présenter un test PCR ou antigène" négatif, a-t-il ajouté.

Un test datant de 48 heures maximum sera exigé sans aucune exception ainsi qu'une déclaration électronique pour entrer sur le territoire allemand, ont précisé quelques heures plus tard les représentants locaux de l'Etat français dans un communiqué. Les transports collectifs transfrontaliers seront également "interrompus".