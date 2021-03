Paralysé, il marche 180km grâce à un exosquelette et lève des fonds pour les hôpitaux

Un peu plus de 200 km en 28 jours : c'est la distance parcourue en février par Simon Kindleysides... alors même qu'il est paralysé de la taille jusqu'aux pieds. Cet habitant du Norfolk, en Angleterre, a utilisé un exosquelette pour réaliser cet exploit qui lui a permis de lever près de 16.000 euros pour les hôpitaux de la région.

A l'origine, ce Britannique de 36 ans s'était fixé pour objectif de marcher quatre miles par jour (un peu plus de 6 km), pour atteindre 180 km parcourus sur tout le mois de février. Il a finalement dépassé ses propres attentes en marchant 125 miles, soit environ 201 km.

Thank You @susiefowlerwatt For Interviewing Me Tonight On @BBCLookEast Sharing My Walking Challenge.. Walking 125 Miles In 28 Days Using My @ReWalk_Robotics Suit Raising Money For @NNUHCharity @NNUH @NHSuk I’m On Almost £15,000 To Date. https://t.co/cuJieR58dl pic.twitter.com/xfOHE2gymd

— Simon Kindleysides (@Simonssteps) March 1, 2021