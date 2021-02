«Captain Tom», le centenaire qui a récolté des millions d'euros pour les soignants, est mort du Covid-19

En avril dernier, Tom Moore, le «Captain Tom», combattait le coronavirus en levant des fonds pour les soignants. Pour ses 100 ans, il s'était lancé le défi de faire 100 fois le tour de son jardin et avait réussi à récolter la somme record de 33 millions de livres (37 millions d'euros). Mais Captain Tom n'a pas survécu à son dernier combat : il est mort du Covid-19 ce mardi.

Sa famille a annoncé la nouvelle via son compte Twitter.

Sa fille, Hannah, avait fait savoir dimanche qu'il avait été hospitalisé. «Ces dernières semaines, il était soigné pour une pneumonie et il a été testé positif au Covid-19 la semaine dernière, écrivait-elle ce dimanche. Il était à la maison avec nous jusqu'à aujourd'hui, quand il a eu besoin d'une aide supplémentaire pour respirer».

L'histoire de ce vétéran britannique de la Seconde Guerre mondiale a largement dépassé les frontières du Royaume-Uni en avril dernier. Les images du «Captain Tom», parcourant son jardin armé de son déambulateur ont été largement partagées sur les réseaux sociaux.

My thoughts are very much with @CaptainTomMoore and his family. You’ve inspired the whole nation, and I know we are all wishing you a full recovery. https://t.co/Gm0S07umgd

Au lancement de sa levée de fonds, le vieil homme espérait modestement récolter 1.000 livres pour le NHS, le système de santé publique du Royaume-Uni. Mais sa démarche a tellement touché les internautes que la cagnotte s'est envolée jusqu'à atteindre des sommets. A la plus grande surprise de Tom, qui a fêté son siècle d'existence dans la foulée, le 30 avril.

Qualifié à l'époque de «trésor national» par le Premier ministre britannique, Boris Johnson, le centenaire a même été nommé colonel pour son anniversaire et a ensuite été anobli par la reine, Elizabeth II, en juillet.

L'annonce de sa mort a dsuscité une vague d'émotion et de messages de soutien.

Oh no.. such sad news that @captaintommoore has died. Such an inspirational man who raised a phenomenal amount of money for the NHS. He was such a beacon of hope during a dark time & it seems such a blow to lose him now

— Charlotte Hawkins (@CharlotteHawkns) February 2, 2021