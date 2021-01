Après l'Angleterre, vers un reconfinement en France ?

La France va-t-elle imiter l'Angleterre ? Après l'annonce lundi soir par Boris Johnson du reconfinement total de son pays, la question de l'instauration d'une mesure similaire chez nous se pose plus que jamais. La circulation du coronavirus reste en effet à un niveau élevé, et le variant britannique, plus contagieux, inquiète.

«La tendance est préoccupante», a estimé le directeur général de la santé Jérôme Salomon au Journal du dimanche samedi 2 janvier. Environ 13.000 cas de Covid-19 en moyenne sont enregistrés quotidiennement selon le site CovidTracker, loin de l'objectif des 5.000 du gouvernement. Le nombre de patients Covid hospitalisés stagne (autour de 25.000), tout comme celui des malades en réanimation (autour de 2.600).

Ces chiffres déjà peu rassurants pourraient flamber dans les prochains jours sous l'effet des rassemblements lors des fêtes de fin d'année. Il devrait être visible dans les hôpitaux à partir de cette semaine, le délai d'incubation du coronavirus allant de trois à quatorze jours. A ce facteur s'ajoutent la rentrée scolaire et le brassage des élèves qui l'accompagne, ainsi que le froid, qui faciliterait la propagation du Covid-19.

Le gouvernement se montre également très attentif au variant britannique du coronavirus, 50 à 70 % plus contagieux selon les scientifiques britanniques, et dont «une dizaine de cas suspectés ou avérés» ont pour l'instant été repérés en France selon Olivier Véran, interviewé sur RTL mardi. Cette mutation du virus est notamment présente à Paris, a déclaré mardi le directeur général de l'AP-HP Martin Hirsch sur France 2.

Au Royaume-Uni, ce variant a provoqué une envolée des cas (plus de 50.000 par jour) et des morts (environ 500 par jour), poussant Boris Johnson à annoncer lundi soir un reconfinement strict de l'Angleterre jusqu'à la mi-février.

Un reconfinement exclu (pour l'instant)

Ailleurs en Europe, l'Ecosse a elle aussi annoncé lundi un reconfinement de sa population jusqu'à la fin du mois de janvier. Avant elle, l'Irlande, la Pologne, les Pays-Bas et l'Autriche, entre autres, avaient déjà décidé de se reconfiner. En France, un reconfinement n'est pas à l'ordre du jour, a assuré Olivier Véran mardi sur RTL, sans non plus l'exclure totalement. «Nous voulons éviter le confinement total», a indiqué le ministre de la Santé, qui ne se justifie pas selon lui au vu du «plateau» épidémique sur lequel se trouve la France «depuis environ cinq semaines».

Ce n'est pas l'avis du professeur Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou à Paris. «Je pense qu'on ne va pas y couper [au reconfinement], l'épidémie progresse», a-t-il déclaré sur CNEWS la semaine dernière.

#Covid19 : va-t-on vers un 3e confinement ? "Je ne suis pas prédictologue", explique le ministre de la Santé @olivierveran dans #RTLMatin avec Yves Calvi pic.twitter.com/wqtb9F6W6n — RTL France (@RTLFrance) January 5, 2021

Le gouvernement se contente pour l'instant des restrictions actuelles, déjà «difficiles et lourdes», a jugé Olivier Véran. Un couvre-feu à 20h est en place dans toute la France, et même à 18h dans quinze départements. D'autres territoires pourraient les rejoindre prochainement. Les lieux culturels sont fermés et ne rouvriront pas comme prévu le 7 janvier. Du côté des restaurants, le report de leur réouverture devrait être annoncé jeudi par Jean Castex lors d'une conférence de presse.