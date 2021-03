Un couple avec deux enfants de 2 ans et 4 mois victime de cancers en phase terminale

Un drame qui laisse sans voix. Un couple de trentenaires, parents de deux enfants respectivement âgés de 2 ans et 4 mois, a été diagnostiqué, à quelques semaines d'intervalle, de cancers agressifs en phase terminale.

En novembre dernier, les médecins ont découvert une tumeur cancéreuse au niveau du colon de Caitlin Graveley, 39 ans, quelques semaines seulement après la naissance de son deuxième enfant. «La tumeur de Caitlin était assez grosse. Ils estiment qu'elle est présente dans son corps depuis plus d'un an et demi. Pendant qu'elle était enceinte, elle a ressenti des crampes abdominales mais elle pensait que c'était lié à sa grossesse», explique sa soeur.

La tumeur a pu être extraite mais au cours de l'intervention chirurgicale les médecins se sont rendus compte que le cancer s'était étendu à son foie.

Une collecte de fonds lancée

Peu de temps après, c'est son époux Adam qui a lui aussi été touché par la maladie. En février, un cancer du pancréas s'étant lui aussi propagé au niveau du foie lui a été diagnostiqué. Comme sa femme, il suit désormais d'éprouvantes séances de chimiothérapie.

La famille d'Adam, originaire du Royaume-Uni, a lancé une collecte de fonds pour l'aider à financer son voyage en Australie afin de pouvoir se rendre au chevet du couple.

