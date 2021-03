De mystérieux cratères géants apparaissent en Croatie

Un phénomène étrange. Une centaine de trous géants sont apparus ces dernières semaines dans le centre de la Croatie. Il s'agit en réalité d'un processus naturel, accéléré par les séismes qui ont secoué la région en décembre dernier.

Ces gouffres «sont apparus en raison de la composition géologique spécifique de cette zone, car le sol repose sur des roches calcaires fortement saturées d'eau souterraine», explique le géologue Josip Terzic, du Croatian Geological Survey, à Associated Press.

Following a 6.4 earthquake in Croatia, holes started appearing in the ground and they are getting bigger day by day. pic.twitter.com/G1AU4aVVUP

— OlgaKnight (@inanotherw) January 12, 2021