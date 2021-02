Japon : un séisme de 7,1 a touché la région de Fukushima

Un séisme sous-marin de magnitude 7.1 a eu lieu, ce samedi 13 février, au large du nord-est du Japon peu après 23H00 heures locales (14H00 GMT), et a été fortement et longuement ressenti également à Tokyo, mais aucune alerte tsunami n'a été déclenchée.

Selon l'Agence météorologique japonaise (JMA), le tremblement de terre a eu lieu à une profondeur de 60 kilomètres dans l'océan Pacifique au large de la zone de Fukushima, ravagée par le séisme et le tsunami du 11 mars 2011 qui avaient causé 18.000 morts et disparus et provoqué une catastrophe nucléaire.

Il n'y a pas de victimes ou de dégâts matériels signalés dans l'immédiat, à part des coupures de courant pour plusieurs centaines de milliers de foyers dans le nord-est du pays, selon les médias locaux.

mise en place d'un dispositif spécial

Tepco, l'opérateur de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi gravement accidentée en mars 2011, a déclaré dans un tweet qu'il surveillait l'impact du séisme sur ses installations.

Le Premier ministre Yoshihide Suga s'est rendu dans ses bureaux, et le gouvernement est en train de mettre en place un dispositif spécial pour suivre l'évolution de la situation avec les départements touchés, selon la chaîne de télévision publique NHK.

