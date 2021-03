Etats-Unis : le gouverneur de New York accusé d’avoir caché des chiffres de la mortalité liée au Covid-19

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, aurait dissimulé le nombre de morts du Covid-19 dans les maisons de retraites de son État, provoquant une vague d’indignation.

Déjà accusé de harcèlement sexuel, l’homme de 63 ans, qui a assuré qu’il ne démissionnerait pas, va maintenant devoir se justifier sur ce supposé maquillage de chiffres.

C’est le New York Times qui relève cette nouvelle affaire Cuomo. Ce dernier aurait ainsi, en juin 2020, demandé à ses conseillers de réécrire un rapport sur la mortalité dans les maisons de retraites de l’État de New York. Objectif supposé : faire baisser le bilan du coronavirus sur cette population pour mieux vanter son bilan de la gestion de la maladie.

Une nouvelle enquête en prévision ?

Une «intervention extraordinaire» pour le quotidien newyorkais, qui ajoute que le nombre de morts du virus était de plus de 9.000 à ce moment-là parmi ces personnes âgées. De plus, l’événement intervient au moment de l’écriture d’un ouvrage par le gouverneur lui-même, sur sa gestion de la pandémie dans son État.

En janvier déjà, la procureure générale, la démocrate Letitia James, avait alerté que le nombre de décès dans les maisons de retraites paraissait largement sous-estimé. Ainsi Cuomo avait publié des chiffres, soi-disant «par crainte d’une enquête de l’administration Trump». Mais on apprend maintenant que le rapport avait déjà largement été modifié.

On attend maintenant de savoir si une enquête va ou non être ouverte contre Andrew Cuomo. Letitia James, la procureure, est par ailleurs pressentie pour se présenter en tant que gouverneure de l’Etat de New York, contre Cuomo.