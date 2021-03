Monaco : la Principauté vide sa fourrière, des voitures vendues aux enchères à partir de 30 €

C’est un événement connu des Monégasques. Chaque année, l’Administration des domaines propose à tous des enchères concernant les véhicules mis en fourrière dans la Principauté.

Alerte aux bonnes affaires, puisque d’ici au 19 mars prochain, un total de 10 voitures et de 24 deux-roues sont proposés. Les enchères sont ouvertes à tous, habitant de Monaco ou non, et commenceront aux prix de 30 ou 15 euros en fonction des véhicules. On se doute que les plus belles offres dépasseront largement ces sommes, mais tout de même, c’est l’occasion de remplir son garage à moindre coût.

Toutefois, «l’Etat de Monaco se réserve le droit d’imposer une enchère minimale pour certains véhicules ou de refuser la vente si les offres s’avèrent insuffisantes».

Gare à la carte grise

Précisons tout de suite qu’il ne s’agira pas ici de modèles de luxe tels que des Ferrari, Porsche et consorts. Dans le détail, on retrouvera des Renault, Fiat ou même une Audi pour les quatre-roues, et des modèles Peugeot, Piaggio ou Yamaha pour les deux-roues. Ils datent pour la plupart des années 2000. Le seul avantage d’être résident monégasque est de pouvoir se rendre des 8 au 12 mars prochain à l’endroit où sont entreposés les véhicules, mais libre à chacun de faire la route jusqu’au 3, rue des Guelfes à Monaco pour envisager un achat.

L’ensemble des informations concernant ces enchères est disponible sur le site officiel du gouvernement de la Principauté. Un simple formulaire est à remplir. Mais attention, les potentiels acheteurs sont prévenus que les cartes grises ne seront pas fournies. Ainsi, des difficultés pourraient être rencontrées «lors de l’immatriculation de leur(s) véhicules(s) tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger et notamment en France, d’autant que les préfectures françaises ont modifié ladite procédure d’immatriculation».