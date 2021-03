DIRECT - Coronavirus : confinement strict pour deux semaines après des premiers cas de Covid-19 en Nouvelle-Calédonie

Les habitants du Pas-de-Calais vivent leur premier week-end de confinement. Une mesure qui touche déjà les habitants de Nice et du littoral des Alpes-Maritimes ou de l'agglomération de Dunkerque. Suivez toute l'actualité sur l'évolution de la crise sanitaire.

09h20

Après la découverte de cas de Covid-19, la Nouvelle-Calédonie a décidé de mettre en place un nouveau en confinement strict, dans partir de lundi minuit. Une annonce commune du président du 16ème gouvernement Thierry Santa et du haut-commissaire Laurent Prévost, ce dimanche 7 mars, lors d’une déclaration solennelle.

07h12

Une opération de "vaccination de masse" est lancée tout le week-end à Paris et en région parisienne, car "le temps presse" dans la course contre la propagation de la pandémie, a déclaré samedi le préfet de police de Paris, Didier Lallement, en espérant que "50.000 personnes de plus" seraient vaccinées d'ici dimanche soir.

Alors que la capitale et sa région font partie des zones où le virus circule le plus activement en France, la police a fait évacuer dans l'après-midi les quais de la Seine, où le soleil avait attiré en nombre des Parisiens qui souvent ne respectaient pas les gestes barrière.

06h30

Un premier cas hors quatorzaine de Covid-19 a été détecté sur le petit archipel de Wallis et Futuna dans le Pacifique sud où des mesures de protection de la population, aux taux d'obésité et de diabète élevés, ont été prises, a indiqué dimanche la préfecture.

"Il s'agit d'une personne qui était sortie de quatorzaine il y a plusieurs semaines après un test négatif. Cette personne a consulté un médecin en raison de symptômes et a été testée positive ce qui veut dire que le virus circule dans l'île", a déclaré à l'AFP Hervé Jonathan, administrateur supérieur (préfet) de Wallis et Futuna.

Avec ce premier cas, "le territoire vit une situation nouvelle", selon le préfet. "Les autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses sont mobilisées pour assurer la protection de la population", a-t-il déclaré sur Wallis et Futuna la 1ère.

06h21

A Stockholm, deux personnes ont été arrêtées en marge d'une manifestation organisée en protestation contre les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, lors de laquelle six policiers ont été blessés. A Vienne, plusieurs milliers de manifestants ont marché dans le centre pour protester contre les restrictions destinées à endiguer l'épidémie. Des heurts isolés ont été signalés entre des manifestants et des contre-manifestants de gauche. La police a annoncé avoir procédé à quelques arrestations. A Antananarivo, plusieurs centaines de manifestants ont défilé dans les rues pour dénoncer la mauvaise utilisation par le gouvernement des fonds destinés à lutter contre la pandémie et la hausse des prix des denrées de base.