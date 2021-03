La Chine veut promouvoir une éducation plus «masculine» pour les garçons

La chaîne américaine d'information en continu NBC News a consacré la semaine dernière un reportage à la Chine dans lequel elle démontre que les autorités locales, «préoccupées par les changements des identités de genre», ont décidé de promouvoir la masculinité dans les écoles.

En janvier, explique NBC News, le ministère chinois de l'Education a en effet publié des plans visant à «cultiver la masculinité» chez les garçons, de la maternelle au lycée.

En l'absence d'actions mises en place, selon Si Zefu, un haut conseiller politique chinois, les garçons pourraient devenir trop «délicats, timides et efféminés», raison pour laquelle des mesures doivent être prises.

Concrètement, l'initiative devrait donc consister à embaucher et à former plus de professeurs de gymnastique, à tester les élèves de manière plus complète en éducation physique, à rendre l'éducation à la santé obligatoire et à soutenir la recherche sur des questions telles que «l'influence du phénomène des influenceurs du Web sur les valeurs des adolescents».

Pour Si Zefu, la menace est claire, la Chine traverse, estime-t-il, «une crise de la masculinité» d'ampleur nationale.

En Chine, la pression sociale fait que les hommes doivent traditionnellement montrer de solides compétences en leadership, soit à diriger des équipes. De même, ils doivent avoir de bonnes notes en mathématiques et en sciences et exceller dans le sport à l'école, décrypte Fang Gang, professeur de sociologie à l'Université forestière de Pékin.

Les femmes chinoises, elles, sont à l'inverse plutôt considérées comme moins intellectuelles et le fait pour elles d'avoir de l'ambition et d'aimer la compétition peut être mal vu.

China proposes teaching masculinity to boys as the state is alarmed by changing gender roles.





A top Chinese political adviser said that boys would soon become "delicate, timid and effeminate" unless action was taken. https://t.co/Fejlom35bF

— NBC News (@NBCNews) March 5, 2021