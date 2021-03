L’UE demande des vaccins AstraZeneca aux Etats-Unis, Joe Biden refuse

Alors que l’Europe a du mal à s’approvisionner en vaccin AstraZeneca, les Etats-Unis auraient à leur disposition 30 millions de doses, alors que ce vaccin n’est même pas encore autorisé dans le pays, selon la presse américaine. Le gouvernement bloque pour le moment l’exportation de ces doses non-utilisées.

Aux Etats-Unis, ce vaccin n’a pas encore reçu son autorisation de mise sur le marché. Selon les informations du New York Times, environ 30 millions de doses, fabriquées dans une usine de l’Ohio, sont donc en attente. «Nous comprenons que d'autres gouvernements aient contacté le gouvernement américain au sujet du don de doses d'AstraZeneca, et nous avons demandé au gouvernement américain d'examiner attentivement ces demandes», a déclaré au quotidien américain le porte-parole d’AstraZeneca, Gonzalo Viña.

AstraZeneca aurait alors demandé à l’administration de Joe Biden d’envoyer ces doses à l’Union européenne, où le groupe n’a pas pu honorer ses engagements, mais les autorités auraient rejeté cette demande. La question de l’envoi de ces doses à d’autres pays fait l’objet de grands débats à la Maison Blanche, selon la presse américaine. Certains membres de l’administration estiment qu’il faudrait les envoyer à l’UE, mais aussi au Brésil, qui traverse une crise sanitaire dramatique, et d’autres s’y opposent formellement, estimant que ces doses doivent être réservées à la population américaine.

«Si nous avons des excédents, nous les partagerons avec le reste du monde», a déclaré Joe Biden à la presse américaine, en parlant plus généralement de tous les vaccins dont disposent les Etats-Unis. «Nous allons commencer par nous assurer que les Américains soient pris en charge en premier», a-t-il ajouté. Joe Biden a en effet promis de vacciner toute la population d’ici à la fin du printemps.

Des déconvenues entre l'europe et AstraZeneca

L’Union européenne rencontre de plus en plus de déconvenues avec le vaccin AstraZeneca. Le groupe pharmaceutique a encore annoncé, samedi 13 mars, de nouveaux retards de livraison du vaccin en Europe, à cause de «restrictions d’exportations». Il a indiqué ne pouvoir livrer que 30 millions de doses sur les 40 millions prévues au premier trimestre, et 70 millions au deuxième trimestre, contre les 180 millions de doses promises. Des problèmes d’approvisionnement qui rendent les relations avec l’Europe et le laboratoire de plus en plus tendues.

En outre, plusieurs pays ont suspendu la vaccination avec ce produit, notamment les Pays-Bas, l’Irlande, le Danemark et la Norvège, en raison de suspicions d’effets secondaires graves. Bien que l’agence européenne du médicament ait indiqué que le vaccin ne présentait pas de risque, les doutes persistent quant à la formation de possibles caillots sanguins chez les personnes vaccinées avec AstraZeneca.