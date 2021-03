Coronavirus : le nombre de cas explose en Allemagne

L'Allemagne de nouveau en alerte. Deux semaines après avoir entamé son déconfinement, le pays fait face à une violente troisième vague épidémique, causée par le variant anglais. Le nombre de cas de Covid-19 a bondi de 20 % la semaine dernière, selon un expert de l'agence sanitaire allemande.

Selon Dirk Brockmann, épidémiologiste à l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses, interrogé par la chaîne de télévision allemande ARD, l'assouplissement des restrictions, décidé le 3 mars dernier, «accélère la croissance exponentielle» de la circulation du virus.

Mardi, les autorités sanitaires allemandes ont fait état d'un taux d'incidence (le nombre de cas pour 100.000 habitants enregistrés sur une période de sept jours) de 83,7, contre 68 une semaine plus tôt. Un niveau inédit depuis début février, que le RKI s'attend à voir grimper entre 200 et 500 d'ici à la mi-avril. Soit au moins au même niveau que lors du pic épidémique en Allemagne, fin décembre (196). Mi-avril, le nombre de nouveaux cas quotidiens pourrait s'élever à 30.000 (contre 10.000 en moyenne aujourd'hui).

Ces projections inquiétantes s'expliquent par la progression du variant anglais du Covid-19, plus contagieux, outre-Rhin. Il y représentait il y a dix jours 40 % des nouveaux cas, contre 6 % un mois avant, et devrait prochainement devenir majoritaire, a averti le RKI.

Crainte d'une saturation des hôpitaux

Pour contrer cette recrudescence du virus, l'association allemande des médecins de soins intensifs a réclamé lundi un retour immédiat à des restrictions sévères. Elle craint en effet une saturation des hôpitaux si rien n'est fait. Le nombre de patients en soins intensifs, qui s'élève actuellement à 2.800, pourrait vite atteindre «5.000 ou 6.000» si «nous donnons l'occasion au virus de se propager», a prévenu Christian Karagiannidis, directeur scientifique de l'association, à la radio publique allemande RBB.

Après s'être mis d'accord sur un plan de déconfinement par étapes le 3 mars dernier, qui a notamment permis le retour des réunions privées de 5 personnes maximum et la réouverture des commerces dans certaines régions le 8 mars, Angela Merkel et les dirigeants des 16 Länder (les Etats-régions allemands) doivent se retrouver le 22 mars prochain pour faire un point d'étape et négocier de nouveaux assouplissements. Il y a fort à parier que cet ordre du jour sera chamboulé par la situation sanitaire, et que ressorte finalement de cette réunion un nouveau serrage de vis.