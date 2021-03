Ouïghours : Raphaël Glucksmann et sa famille interdits d’entrée en Chine

Engagé depuis plusieurs années dans la défense des droits des Ouïghours, communauté musulmane minoritaire en Chine, le député européen Raphaël Glucksmann, ainsi que sa famille et d’autres eurodéputés, sont désormais interdits d’entrée en Chine.

Il s’agit là d’une réplique de la part de la Chine, à la suite de l’annonce la semaine dernières de l’Union européenne de sanctions à l’encontre de quatre dirigeants du régime pour violation des droits de l’Homme dans Xinjiang, où vit cette communauté musulmane. La Chine avait fait savoir qu’elle se tenait prête à répliquer en cas d’adoption de ces sanctions.

C’est désormais chose faite. La Chine a annoncé interdire l’entrée sur le territoire chinois, à Hong Kong et Macao pour dix Européens et leurs familles, dont l’ancien candidat à la présidentielle en France, d’autres députés européens, mais également des universitaires, dénonçant «des mensonges et de la désinformation», et une ingérence «grossière» dans ses affaires intérieures, selon l'AFP. L’eurodéputé allemand Reinhard Bütikofer et le chercheur allemand Adrian Zenz font notamment partie de la liste.

Sur les réseaux sociaux, Raphaël Glucksmann a directement réagi à ces annonces. «Être sanctionné par des tyrans est un honneur», a-t-il déclaré, en poursuivant : «Nous sommes tous frustrés par les failles, les dérives, les manquements de nos démocraties. Mais gardons toujours cela en tête : nos démocraties sanctionnent les auteurs de crimes contre l’humanité quand les tyrannies sanctionnent ceux qui les dénoncent.»

Des sanctions européens «insuffisantes»

Plusieurs enquêtes, réalisées par des médias à travers le monde, et notamment celle de la BBC, indiquent que la répression du régime chinois sur cette communauté est extrêmement forte, allant jusqu’à des actes de torture, des violences sexuelles, la stérilisation des femmes, et de l’enfermement dans des camps. Des allégations toujours réfutées par Pékin.

Depuis des mois, l’eurodéputé milite pour les droits des Ouïghours, et raconte chaque étape de ses engagements et diffuse très régulièrement des informations concernant les Ouïghours sur les réseaux sociaux. Il repartage notamment ses prises de paroles sur le sujet au Parlement européen.

Si ces premières sanctions ont été saluées par le député, elles restent selon lui «insuffisantes». Raphael Glucksmann a notamment plaidé pour que l’Union européenne impose des sanctions d’ordre financier à la Chine, et qu’elle cesse ses relations commerciales avec le régime. Il a également appelé des géants du secteur de l’habillement, notamment Zara et Nike, à cesser leurs relations avec des sous-traitants chinois qui participeraient à l’esclavage des Ouïghours.