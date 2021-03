Un immense porte-conteneurs bloque le canal de Suez, le trafic interrompu

Le trafic maritime est interrompu sur le canal de Suez depuis plusieurs heures. En cause : un immense porte-conteneurs qui s’est échoué sur l’une des deux rives, avant de se retrouver coincé au milieu de la voie, empêchant tout passage.

«Le porte-conteneurs s’est échoué accidentellement, probablement après avoir été frappé par une rafale de vent», a déclaré la compagnie Evergreen Marine Corp à qui appartient le bateau. Le MV Ever Given, sous pavillon panaméen, était parti de Yantian (Chine) et se dirigeait vers Rotterdam (Pays-Bas), avant de s’accidenter.

At 0745 UTC +2 M/V EVER GIVEN ran aground at km.151 in the Suez Canal as part of the northbound convoy. Tug boats are currently trying to re-float the vessel.





The 14 remaining vessels in the northbound convoy have dropped anchor until further instructions.

— Leth Agencies (@AgenciesLeth) March 23, 2021