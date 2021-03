Coronavirus : Thierry Breton présente le futur «certificat sanitaire» européen

On en sait plus sur le futur «certificat sanitaire» européen. Muni d'un exemplaire, Thierry Breton a détaillé ce dimanche les contours de ce document. Disponible à partir du 15 juin, il permettra selon le commissaire européen en charge des vaccins de rouvrir les lieux fermés en raison de la pandémie de coronavirus.

Invité de l'émission «Le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI», l'ancien ministre de l'Economie sous Jacques Chirac a listé les éléments qui figureront sur ce pass. «On y trouvera votre nom, votre date de naissance, le numéro de votre passeport, certifié avec le QR code, si vous avez été vacciné, le type de vaccin que vous avez eu et si vous avez été porteur de la maladie, si vous avez des anticorps ou pas. Et puis pour ceux qui n’auront eu ni le vaccin ni la maladie et pour lesquels on demandera un test PCR, l’état de votre test PCR», a-t-il expliqué.

A quoi ressemblera le certificat sanitaire ? @ThierryBreton le présente dans #LeGrandJury. Un document validé par les 27 #coronavirus pic.twitter.com/f1Auuqyo8I — Le Grand Jury (@LeGrandJury) March 28, 2021

Si le 15 juin a été décidé pour son lancement, c'est que la Commission européenne envisage qu'à cette date, «chaque Européen qui souhaite se faire vacciner aura un accès équitable au vaccin», a indiqué Thierry Breton. «Il n'y aura pas de discriminations», a-t-il assuré. Ce certificat sera disponible sur les sites officiels gouvernementaux de chaque Etat membre, dans toutes les langues de l'UE. Responsabilité sera laissée aux capitales de décider de l'utilisation de ce certificat, même si le commissaire européen espère qu'il permettra de «rouvrir» les lieux fermés.

Le commissaire européen au Marché intérieur a insisté sur le fait que ce document sanitaire sera «facultatif», récusant donc le terme de «passeport». Pour ceux qui ne souhaitent pas en avoir, un test sur place, avant de prendre l'avion ou d'entrer dans une salle de spectacle par exemple, pourra être demandé, a précisé Thierry Breton, ajoutant que l'UE travaillait au déploiement à grande échelle de «tests antigéniques très rapides», dont le résultat pourrait être disponible en quelques minutes.