Le projet de passeport sanitaire européen dévoilé

L'Union européenne accélère sur le passeport sanitaire. La Commission européenne a dévoilé mercredi son projet de certificat visant à faciliter, pour les personnes vaccinées notamment, les voyages au sein de l'UE cet été.

Pour sauver la saison estivale, Bruxelles a dévoilé son projet de passeport intitulé passeport vert, la vaccination n’y sera pas obligatoire. « Cela montre à nos pays si la personne a soit été vaccinée, ou récemment testée négatif, ou encore si elle a été guérie du Covid et possède des anticorps », explique Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Doté d'un QR code et valable dans les 27 pays de l'union européenne ce certificat sera disponible en version numérique ou papier. Il devrait prendre en compte les quatre vaccins autorisés dans l'Union Européenne. L'objectif de la Commission est qu'il soit opérationnel avant l'été. « Nous voulons aider les Etats membres à rétablir la liberté de circulation d'une façon sûre, responsable et digne de confiance ».

Cette proposition de règlement devra encore être approuvée par les Etats membres et le Parlement européen. En Europe, la Grèce et Chypre, dépendantes du tourisme pour remettre leur économie à flot militent pour sa mise en place. Le Danemark et la Suède ont aussi donné début février leur feu vert pour mettre au point leur propre passeport sanitaire. Toutefois, plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne, restent méfiants à l'idée d'entériner des restrictions trop sévères ou de générer des inégalités. Mais attention ce passeport vert est à distinguer d'un autre concept. Le pass sanitaire évoqué par Emmanuel Macron qui permettrait lui de réserver l'entrée de certains lieux aux personnes immunisées.