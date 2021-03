Royaume-Uni : un enfant trouve un fossile de près de 500 millions d’années dans son jardin

Siddak Singh Jhamat, 6 ans, cherchait simplement des vers de terre dans le jardin de sa maison. Au lieu de cela, ce petit garçon originaire des Midlands de l'Ouest de l'Angleterre a découvert un fossile qui pourrait dater de près de 500 millions d'années.

Equipé de son kit de chasse aux fossiles trouvé sous le sapin à Noël, celui qui se fait appeler Sid espérait tout au plus dénicher «de la poterie et des briques» en plus de quelques lombrics. Mais, comme il l'explique au Guardian, le jeune garçon est en fait tombé sur «ce rocher qui ressemblait un peu à une corne».

Pensant d'abord avoir trouvé «une dent ou une griffe», il a, après quelques recherches, réalisé qu'il s'agissait en fait d'un morceau de «corail corne». Membre d'un groupe d'amateurs de fossiles, le père du petit garçon, Vish Singh, estime que le corail date de 251 à 488 millions d'années.

Cela correspond selon lui à «l'ère paléozoïque», à l'époque où le Royaume-Uni «faisait partie de la Pangée», c'est à dire l'unique supercontinent d'alors, constitué des six continents que l'on connaît aujourd'hui. Une période durant laquelle l'Angleterre était «sous l'eau», explique Vish Singh.

Ravis, père et fils ont l'intention de partager leur découverte avec le musée de géologie de Birmingham et le petit Sid a poursuivi ses fouilles dès le lendemain. Cette fois-ci, il a déniché un «bloc de sable figé», avec «beaucoup de petits mollusques et de coquillages» mais aussi un «crinoïde», sorte de «tentacule de calmar». Le début d'une vocation ?