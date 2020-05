Un fossile d'Elaphrosaurus, rare dinosaure au long cou, identifié en Australie

De la même famille que le Tyrannosaurus rex ou le Velociraptor, l'Elaphrosaurus est pourtant loin d'être aussi populaire. Des traces de ce rare dinosaure au long cou avaient déjà été retrouvées en Tanzanie, en Chine et en Argentine. Pour la première fois, un fossile appartenant à cette espèce vient d'être identifié en Australie.

Ainsi, les scientifiques de l'université de Swinburne sont formels : la vertèbre découverte est bien celle d'un Elaphrosaurus.

Membre de la famille des théropodes, ce dinosaure mesurait jusqu'à deux mètres de haut et était caractérisé par des bras courts, se terminant chacun par quatre doigts.

Déterré en 2015 au sud-ouest de Melbourne, l'os avait d'abord été attribué à un ptérosaure volant. Les chercheurs n'ont réalisé leur erreur que plusieurs années plus tard.

