DIRECT - Coronavirus : Emmanuel Macron s'exprimera face aux Français d'ici à 15 jours

Lundi, le pic de la deuxième vague du mois de novembre a été dépassé avec 4.974 patients placés en service de réanimation. La menace d'un confinement strict généralisé pèse désormais de plus en plus sur la France. Suivez toute l'actualité de l'évolution de la crise liée au coronavirus.

20h19

Le président américain Joe Biden va annoncer lundi que 90% des adultes américains seront éligibles au vaccin contre le Covid-19 d'ici le 19 avril, a indiqué l'exécutif américain. Lors d'un discours depuis la Maison Blanche, M. Biden appellera également les Américains à ne pas baisser la garde et à respecter les gestes barrières au moment où le nombre de cas est reparti à la hausse aux Etats-Unis.

20h02

Selon les informations obtenues par CNEWS, Emmanuel Macron s'exprimera face aux Français dans les 15 jours à venir.

D'après son entourage, le président de la République va s'exprimer d'ici 15 jours @CNEWS — Loïc Signor (@loicsignor) March 29, 2021

19h08

Le Conseil scientifique a renvoyé à l'exécutif la décision "éminemment politique" d'un nouveau report des élections régionales et départementales, dans un avis très mitigé sur les questions sanitaires, transmis lundi au Premier ministre et que l'AFP s'est procuré.

"Comme prévu par la loi, le gouvernement remettra au Parlement d'ici le 1er avril un rapport sur la base de cet avis, qui donnera lieu également à une consultation des formations politiques", a fait savoir Matignon à l'AFP.

17h44

Le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire américain Johnson & Johnson sera livré en Europe à partir du 19 avril.

Ce vaccin a été, mi-mars, le quatrième à obtenir le feu vert de l'Agence européenne du médicament, après ceux de Pfizer-BioNTech, de Moderna et d'AstraZeneca. Il n'est actuellement administré qu'aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, mais il a aussi été approuvé au Canada.

17h36

4.974 patients sont actuellement en réanimation, selon Santé publique France. Le pic de la deuxième vague est désormais dépassé.

17h17

Le taux d'occupation des services de réanimation était vendredi "d'environ 89%" dans le pays confronté à une troisième vague de l'épidémie de Covid-19, a indiqué lundi à l'AFP la direction générale de la santé de l'offre de soins.

"Le 26 mars 2021, le taux d'occupation national des services de réanimation est d'environ 89%, soit environ 6.833 lits occupés (patients Covid et non-Covid) sur 7.665 lits", a précisé la DGOS ajoutant que "la montée en charge des capacités se poursuivait dans toutes les régions".

15H54

Emmanuel Macron est à Créteil dans le cadre de «l'accélération de la campagne vaccinale» en France.

11h39

Les députés socialistes ont demandé la création d'une commission d'enquête "sur la préparation et la gestion de la campagne vaccinale" contre le Covid-19, alors que la "première course contre la montre contre le virus et ses variants a été perdue" selon eux.

"Dès le mois de janvier, nous avions alerté le Premier ministre sur la nécessité d'engager une véritable +course contre la montre+ à la lumière des projections épidémiques", écrivent-ils au président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM), dans un courrier dont l'AFP a eu copie.

11h28

Produire "10.000 respirateurs en 50 jours" lors de la première vague du Covid-19 a été un "pari fou et nous y sommes parvenus", s'est félicité lundi le PDG d'Air Liquide, soulignant qu'"aujourd'hui, on n'a plus en France de problèmes de respirateurs".

11h17

La crise sanitaire a privé Paris et sa région de 15,5 milliards d'euros de recettes l'an dernier du fait d'une "chute historique de fréquentation" des touristes étrangers, selon des chiffres du Comité régional du tourisme (CRT).

Jusque-là habituée aux records de fréquentation, la capitale française a reçu en 2020 quelque 33,1 millions de touristes en moins par rapport à l'année précédente. Elle a pâti l'an dernier, comme toutes les destinations, d'un "effondrement" inédit de la demande et de "l'instauration généralisée de restrictions en matière de voyages", précise ce bilan publié lundi.

10h31

Emmanuel Macron se rend ce lundi après-midi à Créteil dans le cadre de "l'accélération de la campagne vaccinale" contre le Covid-19 lancée la semaine dernière, a annoncé l'Elysée. Le chef de l'Etat, accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran, est attendu à la CPAM (Assurance maladie) de la préfecture du Val-de-Marne pour "échanger avec les opérateurs de la plateforme d'appel" qui sont "chargés de contacter les personnes de 75 ans et plus qui n'ont pas encore bénéficié du vaccin pour faciliter la prise de rendez-vous en ligne", a indiqué la présidence.

09h49

La députée LREM Aurore Bergé a défendu les arbitrages pour tenter de "freiner" la propagation du Covid-19, réaffirmant qu'un confinement ne serait décidé qu'en "dernier recours", alors que des médecins fustigent une déresponsabilisation "hypocrite" du gouvernement.

"Les décisions prises qui permettent de freiner la propagation du virus sont celles qui sont pertinentes d'un point de vue sanitaire et acceptables au regard des restrictions que les Français acceptent de respecter depuis déjà un an", a résumé sur Public Sénat la présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée nationale.

09h12

L'étude conjointe des experts de l'OMS et chinois a conclu que la transmission à l'homme par un animal intermédiaire est une hypothèse "probable à très probable", tandis qu'un incident de laboratoire reste "extrêmement improbable".

Selon la version finale du rapport dont l'AFP a obtenu une copie, les spécialistes, qui selon certains n'ont pas eu assez de lattitude pour travailler librement lors de leur séjour de quatre semaines en Chine, ont jugé que "compte tenu de la littérature sur le rôle des animaux d'élevage en tant qu'hôtes intermédiaires pour les maladies émergentes, il est nécessaire de réaliser d'autres enquêtes incluant une plus grande étendue géographique".

08h42

La liste des commerces autorisés à ouvrir "ne changera pas" à cause de la "dégradation de la situation sanitaire", bien qu'elle ne soit pas "parfaite", a déclaré sur France Info le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

"Il ne serait pas compréhensible qu'au moment où la situation sanitaire se dégrade - où c'est difficile pour les soignants, pour les personnels hospitaliers - d'envoyer un message d'ouverture d'autres commerces", a expliqué le ministre.

08h00

Le protocole renforcé dans les écoles des 19 départements confinés entre en vigueur ce lundi. Désormais, les classes seront fermées dès un premier cas de contamination.

06h56

Le Mexique a enregistré 294.287 morts associés au Covid-19, à la date du 13 février, soit 69,3% de plus que ceux qui avaient été répertoriés à l'origine pour la même période, selon un rapport officiel. Le ministère de la Santé avait auparavant repertorié 173.771 morts pour cette même période.

02h06

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a proposé dimanche du "pétrole contre des vaccins" alors que son pays, qui fait l'objet de sanctions économiques touchant notamment le secteur pétrolier, fait face à une deuxième vague de coronavirus.

01h57

Un confinement concernant plus de deux millions de personnes a été décrété lundi à Brisbane, pour une durée de trois jours, après la découverte de cas de contaminations au coronavirus dans la troisième ville australienne.

00h50

Le conseiller à la Maison Blanche sur la pandémie Anthony Fauci s'est dit inquiet du plateau observé dans le nombre de cas de Covid-19 aux Etats-Unis, estimant qu'il était dû à la levée "prématurée" des restrictions dans certains Etats.

"Nous sommes coincés à environ 50.000 nouveaux cas par jour, l'autre jour c'est allé jusqu'à 60.000, et il y a vraiment un risque" de connaître une nouvelle vague épidémique, a-t-il expliqué sur la chaîne CBS, soulignant que les variants du coronavirus, plus virulents, n'étaient pas la seule explication à cette situation. Ce plateau est dû "à des choses comme les vacances de printemps et la levée des mesures de restrictions (...) dans certains Etats et je pense que c'est prématuré", a estimé le Dr Fauci.