DIRECT - Coronavirus : la limitation de déplacements dans un rayon de 10 km étendue à l’ensemble du territoire, les établissements scolaires fermés dès vendredi soir

Alors que le pic de la deuxième vague a été dépassé lundi, la menace d'un confinement strict pèse de plus en plus. Un nouveau conseil de défense sanitaire est organisé ce mercredi à l'Elysée et Emmanuel Macron s'exprimera ce soir. Suivez toute l'actualité de la crise liée au coronavirus.

20h23

Une réouverture sous condition des terrasses pourra être envisagée mi-mai. Entre mi-mai et l'été, la réouverture des lieux culturels et des lieux sportifs pourra être envisagée.

20h22

«Tous les Français de plus de 18 ans pourront se faire vacciner d'ici à la fin de l'été»

20h21

A partir du 15 mai, les plus de 50 ans pourront se faire vacciner.

Emmanuel Macron : «A partir du 16 avril, les premiers rendez-vous de vaccination seront accordés aux personnes entre 60 et 70 ans , à partir du 15 mai pour ceux entre 50 et 60 ans et à partir de mi-juin pour le reste» pic.twitter.com/QAkppMAKdN — CNEWS (@CNEWS) March 31, 2021

20h20

A partir du 16 avril, les plus de 60 ans pourront se faire vacciner.

20h19

«1.700 centres de vaccination Pfizer et Moderna sont ouverts en France», dit le président de la République. Il y aura des renforts dans les services de réanimation pour passer à plus de 10.000 lits.

Emmanuel Macron : «Pour augmenter le nombre de personnes pouvant être accueillis dans les réanimations les soignants seront aidés par des renforts supplémentaires» pic.twitter.com/OLdK4upLvU — CNEWS (@CNEWS) March 31, 2021

20h18

«L'attestation en journée ne sera obligatoire que pour les déplacements supérieurs à 10 kilomètres», annonce Emmanuel Macron.

20h13

Tous les établissements scolaires de France, crèches comprises, vont fermer pendant trois semaines à partir de vendredi soir, avec une semaine de distanciel. Rentrée le 26 avril pour les maternelles et les primaires. Rentrée le 3 mai pour les collèges et les lycées.

Emmanuel Macron annonce la fermeture des écoles, crèches, collèges et lycées pour trois semaines dont une avec enseignement à distance pour les écoles, collèges et lycées. pic.twitter.com/TxSY3LPvxH — CNEWS (@CNEWS) March 31, 2021

20h08

Du 3 avril au 2 mai, la limitation de déplacements dans un rayon de 10 km est étendue à l’ensemble du territoire, une tolérance sera appliquée ce week-end.

Le couvre-feu est maintenu à 19h. Le télétravail sera systématisé. Les commerces seront fermés, selon la liste déjà définie.

20h06

«Nous devons pour les mois à venir fournir un effort supplémentaire», explique Emmanuel Macron.

20h05

«Ces dernières semaines, nous sommes entrés dans une course de vitesse», dit Emmanuel Macron. «Le virus est plus contagieux et plus meurtrier».

20h02

«Si nous savons dans les prochaines semaines nous organiser, alors nous verrons le bout du tunnel», déclare Emmanuel Macron.

19h50

Le chef de l'Etat va s'exprimer à 20h et devrait annoncer de nouvelles mesures restrictives.

18h50

Info CNEWS. Les écoles devraient fermer vendredi soir pour au moins un mois.

Le premier Ministre vient d'annoncer aux membres du gouvernement que les mesures seraient "difficiles" et que les #écoles allaient être "fortement concernées" #Macron20h @CNEWS — Loïc Signor (@loicsignor) March 31, 2021

18h17

Info CNEWS. La vaccination des enseignants devrait être mise en place dès la semaine prochaine.

18h04

Le Covid-19 a été la troisième cause de décès aux Etats-Unis en 2020, derrière les maladies cardiovasculaires et le cancer, selon des chiffres provisoires communiqués par les autorités sanitaires américaines.

Le coronavirus a provoqué une hausse de plus de 15% du taux de mortalité général par rapport à 2019, ont-elles également déclaré. Ce taux n'avait pas connu d'augmentation depuis 2017.

16h48

Selon les dernières informations obtenues par CNEWS, Emmanuel Macron ne devrait pas annoncer de reconfinement strict ce soir, mais généraliser la limitation de déplacements dans un rayon de 10km. Les vacances scolaires pourraient être prolongées de 3 à 4 semaines.

Loic Signor détaille les pistes d'Emmanuel Macron en direct de l'Elysée pic.twitter.com/TTxmZ5ATq6 — CNEWS (@CNEWS) March 31, 2021

13h10

Gabriel Attal s'exprime suite au Conseil de défense sanitaire. "Le tri des patients n'est pas une option, ça ne l'a jamais été et ça ne le sera jamais. (...) Des décisions ont été actées, le président de la République s'exprimera ce soir à 20 heures", indique le porte-parole du gouvernement. Il confirme donc que des «décisions» ont été prises pour enrayer l'épidémie.

Gabriel Attal : «Une chose est claire : la France ne refusera pas un malade. Le tri des patients n’est pas une option, ça ne l’a jamais été et ça ne le sera jamais» pic.twitter.com/LycYxg8iK3 — CNEWS (@CNEWS) March 31, 2021

12h50

Les vaccins des laboratoires chinois Sinopharm et Sinovac ont montré qu'ils étaient sûrs et efficaces contre le Covid-19, mais des données supplémentaires sont nécessaires, ont indiqué les experts de l'OMS.

12h45

Le vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 est efficace à 100% chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans, selon les résultats d'un essai clinique, ont annoncé les deux laboratoires qui espèrent que la vaccination de cette tranche d'âge débutera avant la prochaine rentrée scolaire.

Les essais de phase 3 menés sur 2.260 adolescents aux Etats-Unis "ont démontré une efficacité de 100% et des réponses d'anticorps robustes", ont déclaré les entreprises dans un communiqué, ajoutant qu'elles allaient demander aux régulateurs l'approbation du vaccin pour les adolescent et espéraient une possible mise en oeuvre "avant la prochaine rentrée scolaire".

12h40

La France se verra livrer environ huit millions de doses du vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson au total d'ici à fin juin, indique le ministère de la Santé, avec environ 500.000 doses en avril.

12h32

Le gouvernement espagnol a annoncé qu'il aiderait à rapatrier quelque 3.000 touristes espagnols bloqués au Maroc après la suspension par ce pays de tous les vols vers et en provenance de l'Espagne en raison de la pandémie de Covid-19. Le gouvernement espagnol rapatriera "toujours" ses concitoyens, a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Arancha González Laya, qui était interrogée par la radio Onda Cero sur le sort de ces 3.000 Espagnols qui "seraient en vacances au Maroc en ce moment".

12h05

La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, malade du Covid, va mieux, indique son entourage à l'AFP. Sa sortie de l'hôpital, où elle avait été conduite en raison de "symptômes respiratoires", est envisagée "dans les jours à venir".

11h43

L'Ukraine, où la vaccination contre le Covid-19 est à la traîne, a enregistré un nouveau record de morts liées au coronavirus en 24 heures, dépassant pour la première fois le chiffre de 400. Cette ex-république soviétique a recensé mercredi 11.226 nouveaux cas de coronavirus et 407 morts.

11h39

Le ministère grec de la Santé a ordonné l'autopsie d'une femme de 63 ans décédée après avoir été vaccinée avec AstraZeneca, objet de suspicions après des cas graves de formation de caillots sanguins.

11h12

Jean Castex prononcera jeudi une déclaration, qui sera suivie d'un débat et d'un vote devant les deux chambres du parlement, "sur l'évolution de la situation sanitaire et les mesures nécessaires pour y répondre", a indiqué Matignon.

11h00

Lait, couches et petits-pots : des produits de première nécessité vont être distribués d'ici à l'été à 50.000 tout-petits dont la situation de précarité des parents a été fortement impactée par le Covid-19, a annoncé ce mercredi le secrétariat d'Etat à l'Enfance. Cette opération, baptisée "Urgence premiers pas", vise à "distribuer des biens essentiels (couches, produits d'hygiène infantile et denrées alimentaires) à des enfants âgés de 0 à 3 ans en situation de fragilité".

10h02

Le conseil national de l'Ordre des médecins réclame un "vrai reconfinement partout où c'est nécessaire", car la France a selon lui "perdu le contrôle de l'épidémie" de Covid-19. "En attendant que nous soyons massivement vaccinés, partout où la situation est grave, il nous faut nous confiner", écrit le président du Conseil de l'Ordre (Cnom), Patrick Bouet, dans une lettre ouverte publiée mercredi par le journal Libération.

09h39

Le Yémen, pays en guerre et théâtre d'une catastrophe humanitaire d'ampleur, a reçu un premier lot de 360.000 doses du vaccin contre le Covid-19, par le biais du mécanisme Covax, a annoncé l'agence des Nations unies pour l'enfance (Unicef). Cette cargaison est arrivée à Aden (sud), capitale provisoire du gouvernement reconnu par la communauté internationale, et fait partie du programme de "1,9 million de doses que le Yémen devrait recevoir en 2021", a indiqué l'Unicef dans un communiqué.

09h09

La maire de Paris Anne Hidalgo a demandé ce mercredi la fermeture des écoles dans la capitale, au vu de la situation sanitaire "très grave" et de la "désorganisation très grande" dans les établissements.

08h47

Emmanuel Macron prononcera une allocution ce mercredi soir à 20h, annonce l'Elysée.

08h11

La ville chinoise de Ruili, à la frontière de la Birmanie, a été placée en quarantaine après la détection de six cas de Covid-19.

06h00

Des services de réanimation qui ont dépassé le pic de la deuxième vague, l'épidémie qui ne faiblit pas, les classes qui ferment à tour de bras... Emmanuel Macron doit trancher ce mercredi lors d'un nouveau conseil de défense sanitaire sur de nouvelles restrictions, voire un confinement strict.

05h08

La Martinique, qui avait maîtrisé l'épidémie de coronavirus ces trois derniers mois, est à présent affectée par la troisième vague, a annoncé le préfet Stanislas Cazelles. Face à cette flambée, le couvre-feu déjà en vigueur de 22h à 5h depuis vendredi 26 mars a été durci. Il passera à 19h à compter du 1er avril et pour 3 semaines. Par ailleurs, les restaurants seront fermés dès jeudi "autant à midi que le soir".

00h03

La crise sanitaire a retardé de plus d'une génération le temps nécessaire pour parvenir à l'égalité homme-femme, selon l'étude annuelle publiée par le Forum économique mondial (WEF, organisation connue comme le forum économique de Davos). Si ce rapport fait ressortir de fortes disparités d'un pays à l'autre, il faudra toutefois encore compter 135,6 années avant de parvenir à la parité à l'échelle mondiale.