Birmanie : au moins 43 enfants tués par la junte militaire

Le constat est lourd. Au moins 538 civils dont 43 enfants ont été tués par les forces armées du Myanmar au cours de ces deux derniers mois d’après l’Association d’assistance aux prisonniers politique (AAPP).

Dans un communiqué de presse l’ONG Save the Children indique que le nombre de décès d’enfants et d’adolescents avait plus que doublé au cours de ces 12 derniers jours. « Ce manque de respect total des forces armées pour la vie des enfants » provoque un scénario cauchemardesque selon l’organisation qui déplore un effroyable constat. « Il est particulièrement horrible que plusieurs d’entre eux aient été tués chez eux, où ils auraient dû être à l’abri de tout danger ».

Parmi les victimes mineurs, le plus jeune à avoir succombé à ses blessures serait un enfant âgé de seulement six ans. Un enfant de un an aurait été blessé après après avoir reçu une balle en caoutchouc dans l’oeil. De plus, Save the Children a signalé une attaque qui aurait eu lieu le 29 mars dernier contre une école qui se trouve dans l’état de Kayin.

Selon l’AFP, le bilan serait plus conséquent puisque des disparitions ont également été signalées. En effet, plus de 2700 personnes ont été interpellées et seraient détenues en secret sans possibilité d’être en contact avec leur proche ou même un avocat.

Face à la peur, au stress et au chagrin engendrés par les violences militaires, la santé mentale de millions d’enfants au Myanmar sera profondément impactée estime l’ONG. Cette dernière ajoute que « des enfants innocents se sont vu arracher brutalement et inutilement leur avenir ».