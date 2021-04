Vidéo : l’impressionnant défilé de momies royales au Caire

Un spectacle grandiose. Vingt-deux chars transportant des momies de rois et reines de l'Égypte antique ont défilé samedi soir dans les rues du Caire pour rejoindre leur nouvelle demeure : le Musée national de la civilisation égyptienne (NMEC).

Encadrés d'une garde montée, les chars noirs ornés de motifs dorés et lumineux ont quitté la place Tahrir et le musée du Caire. Découvertes près de Louxor (sud) à partir de 1881, la plupart des 22 momies n'avaient pas quitté la place Tahrir depuis le début du XXe siècle.

Le défilé inédit qui amène 22 momies de rois et reines de l'#Egypte antique de la place Tahrir au Caire jusqu'à leur nouvelle demeure, le Musée national de la civilisation égyptienne #AFP pic.twitter.com/QXuPFk0A1b — Agence France-Presse (@afpfr) April 3, 2021

La place était fermée à la circulation ainsi qu'aux piétons, comme l'ensemble du trajet de quelque sept kilomètres à travers les rues du Caire, jusqu'au NMEC situé dans le sud de la capitale. Sous les coups de canon, les chars sont arrivés au nouveau musée accueillis par le président Abdel Fattah al-Sissi.

Le spectacle était diffusé en direct à la télévision égyptienne et sur Twitter, le hashtag en arabe #convoi_des_momies_royales faisait partie des tendances mondiales en vogue. Parmi les momies les plus connues figurent celles des souverains Hatchepsout et Ramsès II.

Ouverture au public le 18 avril

Baignée dans une lumière bleue, la procession a quitté le musée centenaire, accompagnée par des figurants en costume pharaonique, de chars tirés par des chevaux, sous les battements de tambours d'une fanfare et sur fond de musique symphonique.

Au total, 60 motos, 150 chevaux, 330 figurants (étudiants en sport), 150 musiciens et 150 percussionnistes du ministère de la Défense ont été mobilisés pour l'évènement, selon les autorités.

Le NMEC, qui occupe un vaste bâtiment moderne, doit ouvrir ses portes au public le 4 avril. Mais les momies ne seront exposées au public qu'à partir du 18 avril. Dans cette nouvelle enceinte, les momies apparaitront dans des caissons plus modernes «pour un contrôle de la température et l'humidité meilleur qu'au vieux musée», explique Salima Ikram, professeure d'Égyptologie à l'Université américaine du Caire, spécialiste de la momification.

Elles seront présentées aux côtés de leurs sarcophages, dans un décor rappelant les tombes souterraines des rois, avec une biographie et des objets liés aux souverains.

Après des années d'instabilité politique liées à la révolte populaire de 2011, qui a porté un coup dur au tourisme, l'Égypte cherche à faire revenir les visiteurs, notamment en promouvant la culture.