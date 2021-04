Islande : les images impressionnantes de l'éruption du volcan Fagradalsfjall

Une nouvelle faille crachant un ruisseau de lave a été découverte lundi sur les contreforts du mont islandais Fagradalsfjall, où une éruption volcanique est en cours depuis plus de deux semaines.

Cette nouvelle fissure, longue d’environ 100 à 200 mètres, se trouve à un peu moins d'un kilomètre au nord-est du premier foyer de l'éruption, situé lui dans la vallée de Geldingadalir. De nouvelles images de la protection civile islandaise diffusées lundi après-midi montraient un long et étroit ruisseau orange de magma dévaler à travers les collines depuis la nouvelle faille éruptive, sur déjà plusieurs centaines de mètres.

Le quotidien britannique The Independent a publié une vidéo filmée en pleine nuit par un drone.

L’accès au site, où de nombreux visiteurs se pressent depuis le début de l'éruption le 19 mars, a été fermé et évacué, selon les autorités. L'endroit était devenu l'attraction du moment en Islande : au dernier pointage dimanche, 36.293 personnes s'étaient rendues au pied des deux petits cratères déversant calmement de la lave - qui recouvre désormais 30 hectares - depuis l’installation d’un compteur par l’Office du tourisme islandais le 24 mars.

Les vidéos virales de l'éruption font le tour du monde ces dernières semaines, notamment une montrant une poignée d'Islandais jouant au volley devant le volcan comme si de rien n'était.

