Ouïghours : la télévision chinoise floute les logos de marques occidentales

H&M, Nike, Adidas... Le boycott par la Chine de certaines marques de vêtements occidentales s'intensifie. Leurs logos sont désormais floutés à la télévision chinoise. Pékin ne digère pas qu'elles se soient engagées à ne plus utiliser de coton en provenance du Xinjiang, en raison de craintes liées au travail forcé d'Ouïghours.

Des émissions de variété, très populaires en Chine, montrent désormais des candidats parfois floutés de la tête au pied, pour cacher les logos des marques boycottées, sur les chaussures, les pantalons ou les t-shirts, a repéré la BBC.

Certaines internautes chinois se sont même dits désolés pour les personnes travaillant en post-production pour ces émissions et chargées de ce travail de titan.

NEW - Chinese TV stations have started to blur out Western brand logos in their programs, in order to protect China's Xinjiang cotton industry from backlash over Uyghur forced labor (BBC) pic.twitter.com/3YjuKdcD9S

I was wondering why Chuang 2021 decided to blur out so many logos with the new episodes because they obviously have an advertisement deal with the brand, so why blurring it?



And then I remembered the new sanctions and everything made sense again. pic.twitter.com/82UbjdmSts

— () watch Vincenzo and Mouse! (@TheoryTurn) April 3, 2021