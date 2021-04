Birmanie : l'une des stars les plus populaires du pays arrêtée par l'armée

Deux mois après son coup d'Etat, la junte birmane s'attaque aux célébrités du pays. L'une des plus populaires, l'acteur, mannequin et chanteur Paing Takhon, a été arrêtée par l'armée jeudi, pour avoir apporté son soutien aux manifestations pro-démocratie.

Le jeune homme de 24 ans a été interpellé à 5h heure locale (0h30 en France) au domicile de sa mère à Rangoun et placé en détention, selon des médias locaux. Sa soeur, Thi Thi Lwin, a affirmé dans un post Facebook qu' «une cinquantaine de soldats avec huit camions militaires» se sont rendus sur place pour l'arrêter. «Nous ne savons pas où il a été emmené», a-t-elle ajouté.

Mercredi, dans l'un de ses derniers messages sur les réseaux sociaux, Paing Takhon avait indiqué «ne pas être en bonne santé depuis de nombreux jours». Il est «gravement malade», a confirmé sa soeur, sans entrer dans les détails.

Le jeune artiste a été l'une des premières personnalités birmanes à condamner le coup d'Etat du 1er février contre le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi et à exiger la libération de cette dernière. Il a même participé à plusieurs manifestations pro-démocratie où il haranguait les foules avec un mégaphone.

«Aidez-nous à arrêter les crimes contre l'humanité», avait-il écrit sur Instagram en février, faisant référence à la répression meurtrière de la contestation par les forces de sécurité. Selon une ONG birmane, quelque 600 civils ont été abattus depuis le coup d'Etat, dont une cinquantaine d'enfants et d'adolescents.

Une centaine de célébrités visées par un mandat d'arrêt

La star birmane, également célèbre en Thaïlande voisine, a été arrêtée en vertu d'un article du code pénal criminalisant les commentaires qui «répandent la peur» ou diffusent de «fausses nouvelles». Il risque jusqu'à trois ans de prison.

Paing Takhon, dont les comptes sur les réseaux sociaux ont été supprimés, faisait partie d'une liste de 120 célébrités birmanes - chanteurs, mannequins, journalistes, réalisateurs - visées par un mandat d'arrêt. Leurs noms et leurs photos ont été publiés ces derniers jours à la télévision et dans les journaux contrôlés par le pouvoir, au sein d'une liste de personnes recherchées car accusées de «diffuser des informations pour affecter la stabilité de l'Etat.»

Avant Paing Takhon, c'est l'un des comédiens les plus célèbres du pays, Zarganar, également très connu à l'étranger, qui avait été interpellé plus tôt cette semaine. Depuis le coup d'Etat militaire, plus de 2.800 personnes ont été arrêtées en Birmanie.