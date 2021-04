DIRECT - Coronavirus : les services de réanimation toujours plus chargés

Alors que la France a dépassé jeudi les 10 millions de premières injections, l'épidémie de Covid-19 continue de remplir les services de réanimation. Suivez toute l'actualité de la crise.

17h40

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation a continué sa progression, grimpant à 5.769, le plus élevé depuis près d'un an, selon les chiffres publiés samedi par Santé publique France. Ce chiffre a progressé d'un millier en seulement 15 jours. Et il n'avait pas été aussi haut depuis le 17 avril 2020.

L'agence sanitaire a indiqué samedi que 388 personnes avaient été admises en services de soins critiques (réanimation, soins intensifs, surveillance continue) en 24 heures. Vendredi, le ministre de la Santé Olivier Véran estimait que ces services allaient continuer à se remplir "pendant au moins 15 jours".

14h37

L'Association des maires ruraux de France (AMRF) rejette les recommandations du Conseil scientifique pour l'organisation du scrutin des élections régionales et départementales, selon un courrier de leur président Michel Fournier consulté samedi par l'AFP.

La demande que les membres des bureaux de vote soient vaccinés est en particulier jugée "inacceptable". Dans un avis remis le 29 mars à Matignon, le Conseil scientifique préconisait "de solliciter des personnes vaccinées", "c'est-à-dire des personnes plus âgées", pour tenir les bureaux.

12h35

Le Premier ministre Jean Castex visite un vaccinodrome à Lyon.

Jean Castex, Premier ministre : « Nous allons commencer sans doute dès la semaine prochaine à vacciner les personnels enseignements, les ATSEM... » pic.twitter.com/c12eQB5BOi — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2021

00h29

Un lien de causalité entre la formation de caillots sanguins et l'injection du vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson n'a pas été établi à ce stade, a assuré l'Agence américaine des médicaments (FDA), en disant enquêter sur des cas aux Etats-Unis.

00h00

Le célèbre parc d'attractions de Coney Island, à Brooklyn, a célébré vendredi sa réouverture, pour la plus grande joie des exploitants de manèges comme de dizaines de familles.