Coronavirus : en 16 jours, le Bhoutan a presque bouclé sa campagne de vaccination

Petit mais... rapide. Au Bhoutan, royaume himalayen comptant près de 800.000 habitants, la campagne de vaccination contre le coronavirus a commencé le 27 mars dernier. Seize jours plus tard, le contrat est déjà quasiment rempli avec 62% de la population vaccinée et notamment 93% des adultes éligibles.

A titre de comparaison et rapporté au nombre d'habitants, le Bhoutan a fait mieux qu'Israël au démarrage de sa campagne, alors même que ce dernier est connu pour son efficacité en matière de vaccination. En effet, en neuf jours, le petit royaume himalayen a administré une première dose à 470.000 personnes, soit environ 60% de sa population.

Cabinet Ministers, Speaker and council chair take the shot





It is perhaps the first time in the world that Cabinet Ministers and all other Parliament representatives chose to get vaccinated around the same time on the same day. https://t.co/pFe0ujcYvj pic.twitter.com/tlxWY9IWaw

— PM Bhutan (@PMBhutan) March 27, 2021