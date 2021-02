Israël a déjà vacciné presque trois millions et demi de personnes pour la première dose et plus de deux millions pour les deux doses dimanche 7 février.

Près de 30% de la population est déjà vaccinée. Le taux de contamination a chuté et les médecins remarquent une baisse de 30% d'admissions à l'hôpital pour les personnes âgées.

Le pays lève progressivement le confinement qui était en vigueur depuis un mois.