Qui est Kim Potter, la policière qui a tué Daunte Wright ?

Elle est le nouveau visage des bavures policières aux Etats-Unis. La policière Kim Potter a été inculpée ce 14 avril après la mort d'un jeune Noir américain de 20 ans nommé Daunte Wright. Elle lui avait tiré dessus pendant un contrôle routier près de Minneapolis, où était décédé George Floyd quelques mois plus tôt.

Que s'est-il passé ?

Le 11 avril dernier, Daunte Wright est contrôlé par la police alors qu'il se trouve au volant de sa voiture. Il est suspecté d'avoir commis une infraction au code de la route. Alors qu'ils vérifient son identité, les officiers se rendent compte qu'un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre du jeune homme. Ils prennent donc la décision de l'arrêter. C'est à ce moment que tout s'emballe. Daunte Wright se débat, et monte dans sa voiture pour s'enfuir. À ce moment-là, comme le prouve la vidéo tirée de sa caméra-piéton, Kim Potter dégaine une arme, s'écrie «taser, taser», et tire. Une balle part, et la policière lâche alors : «oh merde, je lui ai tiré dessus». La voiture fait quelques mètres avant de s'échouer, et le jeune homme meurt avant l'arrivée des secours.

Cet incident a déclenché la colère des habitants de Minneapolis, où la tension était déjà forte en raison du procès de Derek Chauvin, policier accusé d'avoir tué George Floyd. Des manifestations ont éclaté, des magasins ont été pillés et les autorités ont notamment déclenché un couvre-feu afin de faire en sorte que les contestataires restent chez eux. Le chef de la police de Brooklyn Center, où a eu lieu la fusillade, a expliqué que Kim Potter s'était trompé d'arme, et pensait avoir en main son taser. Lui et la policière ont démissionné de leurs fonctions.

Qui est Kim Potter ?

Kim Potter n'était pas une jeune policière inexpérimentée. À 48 ans, elle avait déjà passé 26 ans dans les forces de l'ordre dans cette banlieue proche de Minneapolis. Elle était tellement reconnue pour son expérience et ses qualités qu'elle était d'ailleurs chargée de former les jeunes officiers. Ce 11 avril, elle était en patrouille avec certains d'entre eux, pour les guider dans leurs premières semaines en tant qu'agents. Les médias américains ont même révélé qu'elle était présidente du syndicat des policiers ces dernières années.

Dans une lettre envoyée aux autorités pour annoncer sa démission, elle a déclaré : «j'ai aimé chaque minute en tant qu'agent de police à servir cette communauté du mieux que je le pouvais». À l'heure actuelle, aucune archive publique ne permet d'affirmer qu'elle avait déjà été à l'origine d'une fusillade.

Que risque-t-elle ?

Ce 14 avril, Kim Potter a été inculpée pour meurtre au deuxième degré, avant d'être libérée sous caution fixée à 100.000 dollars. Cette charge équivaut à un «homicide involontaire». En cas de condamnation, elle risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 20.000 dollars d'amende d'après la loi en vigueur dans le Minnesota.