L'ex producteur Gilbert Rozon poursuivi au civil pour viol par l'actrice Patricia Tulasne

L'ancien magnat de l'humour et ex-juré de l'émission «La France a un incroyable talent» Gilbert Rozon est poursuivi pour viol par l’actrice canadienne Patricia Tulasne.

L'actrice québécoise, vue notamment dans les films de Xavier Dolan dont « j’ai tué ma mère », dit avoir été « brutalement violée » par le producteur, selon une requête déposée jeudi au palais de justice de Montréal.



Elle réclame 1,6 million de dollars canadiens (1 million d’euros).

« Patricia Tulasne a déposé aujourd'hui une poursuite civile contre Gilbert Rozon. Mme Tulasne lui réclame 600. 000 dollars en dommages-intérêts compensatoires, ainsi que 1 million de dollars en dommages-intérêts punitifs pour l'agression sexuelle qu'elle a subie en 1994 », a détaillé dans un communiqué le cabinet Trudel Johnston & Lespérance, qui la représente. Au moment des faits dont elle accuse Gilbert Rozon, la comédienne jouait alors dans la pièce de théâtre Le dîner de cons, présentée au Festival Juste pour rire.

De longues séquelles

« Pendant plus de vingt ans, elle a subi les séquelles de cette agression, seule et en silence », est-il écrit dans le document consulté par l’AFP.



Toujours dans la poursuite civile déposée jeudi, « Mme Tulasne confie qu’elle aurait eu des idées noires après les événements, qu’elle aurait quitté son conjoint et son appartement à Montréal ‘pour vivre en campagne puisqu’elle voulait être seule et ne voulait pas avoir de contact avec qui que ce soit’», rapporte lapresse.ca.



« Par la présente procédure, elle demande que justice soit faite, que la vérité de l'agression qu'elle a subie soit démontrée », est-il ajouté.

Patricia Tulasne, 62 ans aujourd'hui, affirme avoir rencontré Gilbert Rozon lors d'un dîner au restaurant avec d'autres acteurs, alors qu'elle avait 35 ans.



M. Rozon l'aurait reconduite chez elle, où il aurait l'agressée sexuellement: « Craignant les conséquences si elle résistait, tant personnelles que professionnelles », Mme Tulasne se serait « laissée faire ».

Gilbert Rozon avait déjà été poursuivi

L'actrice est la porte-parole des « Courageuses », un collectif qui regroupe une vingtaine de femmes présumées victimes de l'ancien producteur entre 1982 et 2016, ce que celui-ci dément fermement. Ce groupe avait entrepris une action collective contre Gilbert Rozon, écartée par la justice canadienne. Leur recours en appel auprès de la Cour suprême du Canada avait ensuite été rejeté à l'automne.



« Cette poursuite s'inscrit dans la foulée de la décision de la Cour suprême du Canada », ont ajouté les avocats de Mme Tulasne.

Fondateur du groupe « Juste pour rire », Gilbert Rozon avait été la cible d'accusations d'agressions sexuelles en octobre 2017. Il avait dès lors quitté ses fonctions et été remplacé dans l’émission « La France a un incroyable talent. »

En décembre dernier, il a été acquitté dans une autre affaire d'accusations de viol et d'attentat à la pudeur, pour laquelle il risquait la prison ferme.

« Le verdict d’acquittement ne signifie pas que les faits reprochés ne se sont pas produits », avait écrit la juge dans son jugement. (…) Un acquittement ne veut pas dire que le tribunal ne croit pas la victime. Cela signifie que le directeur des poursuites criminelles et pénales ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé ».

« Je pense que je suis un autre exemple des limites du système de justice en matière de violence sexuelle », avait déclaré la plaignante Annick Charrette, qui avait révélé son identité à l’issue du procès.