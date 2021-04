Funérailles du prince Philip : la reine publie l'une de leurs photos personnelles préférées

A la veille des funérailles du prince Philip, la reine Elizabeth a publié l'une de ses photos préférées avec son époux.

La photo en question a été prise en 2003 par la comtesse de Wessex, l'épouse du prince Edward. Le couple royal y apparaît souriant, assis au sommet d'une colline de la région écossaise d'Aberdeenshire, où se situe leur château de Balmoral.

Cette photo de vacances du couple, qui n'avait jamais quitté les albums de famille jusque-là, a été publiée par le palais de Buckingham hier, vendredi 17 avril, à la veille des funérailles du prince Philip. «Sa Majesté et la famille royale sont reconnaissants pour tous les messages de condoléances qui affluent du monde entier et sont touchés de voir et d'entendre que tant de personnes partagent des souvenirs du Duc, pour rendre hommage à sa vie», peut-on lire dans un communiqué accompagnant la photo.

Des dizaines de photos de famille partagées

D'autres photos de famille, montrant le prince Philip auprès de ses enfants, ses petits-enfants ou encore ses arrières-petits-enfants, ont été partagées sur les réseaux sociaux à l'occasion de ses funérailles. Mike Tindall, l'époux de Zara Phillips (petite-fille de la reine et du prince) a ainsi publié sur Instagram une photo du duc d'Edimbourg avec son arrière-petite-fille Mia Tindall, évoquant «un homme dévoué à sa famille qui nous manquera toujours mais qui sera toujours aimé».

D'autres membres de la famille royale lui ont également rendu hommage en images.