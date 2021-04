Mort du prince Philip : pourquoi la BBC a-t-elle reçu près de 110.000 plaintes ?

Du jamais-vu. A l'annonce de la mort du prince Philip, le 9 avril, le groupe audiovisuel britannique BBC a reçu près de 110.000 plaintes face à la couverture trop extensive de la disparition de l'époux de la reine Elizabeth II.

Le groupe avait interrompu tous ses programmes vendredi sur ses chaînes de télévision et de radio, à l'exception de certaines antennes musicales. Tout le reste de la journée, et en partie le lendemain, la BBC a diffusé une édition spéciale, alternant émissions d'information et documents commémoratifs rendant hommage au prince Philip.

Dans son bulletin régulier, le groupe a indiqué avoir reçu 109.741 plaintes, un record.

Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs se sont plaints que tous les programmes soient annulés au profit de cette édition spéciale, sur toutes les antennes, sans laisser le choix aux téléspectateurx. D'autres ont reproché à la BBC la tonalité larmoyante de certains programmes, sans le recul observé habituellement par les chaînes d'information.

D'autres enfin n'ont pas apprécié que s'exprime le prince Andrew, l'un des fils de la reine actuellement en retrait de la monarchie en raison de son amitié avec le défunt financier américain et délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Ce samedi 17 avril, les funérailles du duc d'Edimbourg sont organisées avec seulement 30 invités, à cause du Covid-19. C'est la reine Elizabeth II qui a choisi les personnes qui seraient présentes en la chapelle Saint-Georges, à Windsor. Le prince Philip est décédé à l'âge de 99 ans, au château de Windsor.