DIRECT - Coronavirus : la France s'apprête à rouvrir progressivement ses frontières aux Américains vaccinés

Dans une interview accordée à la chaîne américaine CBS, le chef de l'Etat Emmanuel Macron a annoncé que la France s'apprête à rouvrir « progressivement » ses frontières aux Américains vaccinés, et ce, à partir du mois de mai.

"Nous travaillons donc activement à l'élaboration d'une solution concrète, notamment pour les citoyens américains vaccinés qui pourront bénéficier, en quelque sorte, d'un certificat spécifique."Ajoutant que des discussions étaient en cours avec la Maison Blanche, et que les ministres concernés "parachèvent actuellement les discussions techniques".

Alors qu'un certificat européen est en projet pour faciliter les déplacements dans l'UE, cette possibilité pourrait être offerte, à terme, "aux citoyens américains vaccinés ou détenteurs d'un test PCR négatif".

NEW: French President Emmanuel Macron says France will "progressively lift" travel restrictions at the beginning of May, including for American citizens who are vaccinated. Macron says initial plans have been discussed with the White House. pic.twitter.com/nuDzdUstvP

— Face The Nation (@FaceTheNation) April 18, 2021